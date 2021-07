Stollár Fanny és Mihaela Buzarnescu nyerte a párosversenyt a 235 ezer dollár (71,6 millió forint) összdíjazású budapesti salakpályás női tenisztornán.

A magyar-román duó a vasárnapi döntőben 35 perc alatt jutott szettelőnyhöz úgy, hogy miközben háromszor elvesztette adogatójátékát, az Aliona Bolsova, Tamara Korpatsch spanyol, német kettős négyszer nem tudta hozni a sajátját.



Az ellenfélnek a folytatásban sem ment a játék irányítása, ennek eredményeként csakhamar 3:0-ra vezettek Stollárék. Ezután viszont a román, német páros brékelt, majd a saját adogatását is hozta, ezzel szorosabb lett az állás. Stollárék azonban 3:1 után már végig megőrizték brékelőnyüket, és 1 óra 15 perc alatt nyertek.



Az egyesben a selejtezőben búcsúzott Stollárnak ez volt az ötödik WTA-döntője párosban, és második tornagyőzelmét aratta a 2018-as budapesti fedettpályás viadal megnyerése után.



"Először is köszönöm a partneremnek, hogy végigjátszotta velem ezt a tornát" - mondta a díjátadón a magyar játékos utalva arra, hogy a tokiói olimpián is szereplő Buzarnescunak fontos volt, hogy szombaton rendezték a döntőt.



Stollár külön kiemelte, hogy számára nagyszerű volt a budapesti viadal, nagyon jó volt a hazai közönség előtt játszani. A folytatásban az egyes elődöntők következnek majd a Római Teniszakadémián, először a szabadkártyás Gálfi Dalma találkozik az első helyen kiemelt kazah Julija Putyincevával, majd a másodikként rangsorolt amerikai Danielle Collins csap össze az ukrán Anhelina Kalinyinával.



Eredmény:



páros, döntő:

Stollár Fanny, Mihaela Buzarnescu (magyar, román)-Aliona Bolsova, Tamara Korpatsch (spanyol, német) 6:4, 6:4



később:

egyes, elődöntő:

Gálfi Dalma-Jelena Putyinceva (kazah, 1.) 15.30

Danielle Collins (amerikai, 2.)-Anhelina Kalinyina (ukrán) 17.00 körül

