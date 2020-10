A címvédő és első helyen kiemelt Danyiil Medvegyev a nyolcaddöntőben kiesett az 1,4 millió dollár (420 millió forint) összdíjazású szentpétervári keménypályás férfi tenisztornán.

A hazai közönség előtt szereplő játékost - aki biztosan ott lesz a szezonzáró ATP-világbajnokságon - a 211 centis amerikai Riley Opelka búcsúztatta, szetthátrányból fordítva.

The biggest win in the career of @ReillyOpelka He beats defending champ & World No. 6 Medvedev 2-6 7-5 6-4 in St Petersburg! #spbopen pic.twitter.com/CW0pZbN50S