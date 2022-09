Az insidethegames.biz portál szerint a rekordjutalmazást a 2023 januárjában induló évadban alkalmazzák először. Az emelés nyomán a teljes összeg a 2022-es 13,2 millió dollárról 21,1 millió dollárra nő. A különböző challenger-kategóriák közül az úgynevezett prémium versenyeket díjazzák a legjobban, minden ilyen tornán 220 ezer dollárt osztanak szét a játékosok között.

Magyarországon az idén egy férfi challenger-versenyre kerül sor, az 50-es kategóriájú - azaz 50 ezer dollár összdíjazású - székesfehérvári fedettpályás viadalra. A november 28-án rajtoló tornának a Kiskút Tenisz Klub ad otthont.

