Először nyert az idén főtáblás mérkőzést Fucsovics Márton a Roland Garroson. A vegyes párosban, Babos Tímeával az oldalán sikerült győzni egy francia kettős ellen 7:6, 6:4-re, 1 óra 25 perc alatt.

Párizsba pénteken nem az ősz szökött be, megérkezett a nyár. Az elmúlt napok hűvösebb, csapadékosabb időjárása után ez azt is jelenti, hogy gyorsul a játék, könnyebb nyerőt ütni, befejezni a labdamenetet. Egy ilyen változás akár az esélyesek névsorát is átírhatja, de a legjobbak azért elég jól alkalmazkodnak a körülményekhez, az időjárási viszonyokhoz.

A francia nyílt teniszbajnokság 6. napján már a 16 közé kerülésért teniszeztek a Roland Garroson, de maradt egy-két befejezetlen történet csütörtökről, a 2. fordulóból. Ezek közé tartozott a francia Lucas Pouille és a szlovák Martin Klizan csatája a centeren. Talán a hazai pályával magyarázható, hogy csütörtök este szokatlanul korán megszakították a meccset. Általában legalább fél tízig lehet teniszezni Párizsban, akkor kezd el annyira sötétedni, hogy nem teniszeznek tovább. Csütörtökön már 9 előtt lejöttek a pályáról, igaz Klizan 3:1-re vezetett a 4. játszmában, 3 játékra állt a győzelemtől. A pénteki folytatásban Pouille 6:3-ra fordított, jöhetett a döntő szett. Ebben a francia vezetett 5:3-ra, de nem tudta kiadogatni, befejezni a meccset és végül kikapott 7:6, 2:6, 6:3, 3:6, 9:7-re. A kétnapos párbaj összesen 4 óra 7 percig tartott. A férfiaknál az első két fordulóban lejátszott 96 mérkőzésből összesen 24 tartott 3 óránál tovább és ezekből ötnek az ideje a 4 órát is meghaladta. Gyakorlatilag a meccsek negyede drámai csatában dőlt el, ami jó arány, lesz mire emlékezni és a nagyja az izgalomnak még csak most jön. A nőknél ugyanannyi találkozóból 19 volt 2 óránál hosszabb, mindössze 3 lépte át a 3 órát és 11 fejeződött be 60 percnél hamarabb.

A televíziós nézettségről egyelőre nincs adat, de a helyszínen látványos különbség mutatkozik az érdeklődésben. Legyen szó a Philippe Chatrier stadionról, vagy bármely más pályáról, ha nők játszanak, akkor sokkal kevesebben ülnek a lelátón, mint előtte, vagy utána a férfiak meccsén. A 4 Grand Slam mellett még 13 helyszínen rendeznek párhuzamosan WTA és ATP tornát egy szezonban. A nők 9 kiemelt versenyéből csak hármon nincsenek férfiak. Valószínűleg komoly gondban lenne a WTA és a női teniszezők, ha teljesen önállóan kellene működnie a sorozatnak. A Grand Slameken és még néhány versenyen egyenlő a pénzdíj, miközben a férfiak sokkal többet „dolgoznak” és minden színtéren nagyobb érdeklődést generálnak. Kérdés, meddig tartható fent ez a helyzet.

Babos Tímea és Fucsovics Márton péntek déltől ütött együtt fél órát a Jean Bouin stadion melletti edzőkomplexumba, ami pár perc sétára van a Roland Garrostól. Babos Tímea már előtte is edzett két órát, így a végére alaposan megizzadt. A két magyar másodszor indul együtt egy Grand Slamen és az Australian Open után ezúttal nem lehetett panasz a sorsolásra. Az első fordulóban egy teljesen ismeretlen, szabadkártyával induló francia kettős várt a mieinkre.

Manon Arcangioli 24 éves és az eddigi eredményei alapján el nem tudom képzelni, miért kapott indulási lehetőséget a francia szövetségtől – a ranglistán soha nem zárt még a top 300-ban egy szezon végén, négy éve átmenetileg a 268. helyig jutott. Nagyon hasonló a partnere története: Tristan Lamasine már 26 éves és 181. a legjobb egyéni ranglistája, még 2015-ből. Azt nem sikerült kideríteni, miért pont ők kaptak szabadkártyát a főtáblára, de nincs is akkora jelentősége.

A mérkőzést eredetileg a 12-es pályán játszották volna, de délután, nem túl váratlanul átrakták a 6-osra, mert a 12-esen nagyon lassan haladt a program. Jól indult a találkozó, egyből sikerült brékelni és két fogadóelőny volt a duplabrékes 3:0-hoz. A kimaradt lehetőség után nagyot fordult a világ: a franciák nem csak, hogy nem rontottak, de jól játszottak. Annyira, hogy 5:4-nél játszmalabdájuk volt, mert a vegyest az úgynevezett No Ad-szabállyal rendezik, tehát az egyenlő egyben bréklabda. Szerencsére a magyaroké lett a fontos pont és a rövidítésben sikerült 5:2-re elhúzni, de a szett megnyeréséhez az is kellett, hogy az addig remekül teljesítő Manon Arcangioli kettőshibát szerváljon.

A folytatás is izgalmasan alakult, egészen 5:4-ig nem volt brék. Akkor Tristan Lamasine 40:0-ról úgy bukta el a szerváját, hogy sorozatban négyszer rontott, ami végzetesnek bizonyult.

„Nem gondoltunk arra a mérkőzés előtt, hogy mi vagyunk az esélyesebbek. Úgy mentünk fel a pályára, hogy játszunk egy jó meccset, ha nyerünk, nagyon jó, ha nem sikerül, akkor sincs tragédia. Ha szombaton is olyan koncentráltan, összeszedetten játszunk, mint ma akkor van esélyünk nyerni. Nagyon fontos volt ez a meccs, nem akartam hazamenni győzelem nélkül, az egész meccsen nagyon motivált voltam”- magyarázta a mérkőzés után Fucsovics Márton.

„Akartunk nyerni, de mindenki tud teniszezni, a ranglista nem annyira meghatározó. Sok ilyen meccset játszottam már. Nagyon pici dolgokon múlik egy meccs. Az elején tök jól kezdtünk, aztán elment egy-egy, és főleg a fiú elkezdett nagyon jól játszani. Minden meccs nehéz, és oda kell tenni magunkat, mindegy, ki az esélyes. Egy idő után rájöttünk a megfelelő taktikára, csak nagyon jó volt az ellenfél, a lány jól röptézett. Igazából az a kulcsa a párosnak, hogy ki tudja jobban lefogni a hálót. Tavaly azt mondtam, hogy nem fogok többet vegyest játszani, de így, hogy Marcival együtt vagyunk, örömet okoz, hogy a pályán lehetek”- mondta Babos Tímea.

A két magyar szombaton az 5. kiemelt Csang Suaj és John Peers ellen folytatja, az Australian Openen sikerült legyőzni a kínait és az ausztrált.





Eredmény, Roland Garros, Párizs vegyespáros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Babos Tímea, Fucsovics Márton - Manon Arcangioli, Tristan Lamasine (francia) 7:6 (7-5), 6:4