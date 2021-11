Teltházas mérkőzésekre számítanak a januári ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezői.

Victoria állam miniszterelnöke, Daniel Andrews csütörtökön bejelentette, hogy a lakosság betartotta a koronavírus-járvány miatt hozott megállapodásokat, ezért a kormány is így tesz.



"Hamarosan elérjük a 90 százalékos átoltottságot, így megszüntethetjük a hónapok óta érvényben lévő korlátozásokat" - közölte Andrews. Sajtóértesülések szerint ez karácsony környékén következhet be.



Az egyelőre bizonytalan, hogy a játékosok milyen feltételek mellett léphetnek be Ausztráliába. Egy korábban kiszivárgott e-mail szerint elképzelhető, hogy oltatlan teniszezők is indulhatnak Melbourne-ben, ha előtte 14 napra karanténba vonulnak.

Az Australian Openre január 17. és 30. között kerül sor.

Borítókép: Facebook.com/ Australian Open