Gálfi Dalma az első fordulóban búcsúzott a 260 ezer dollár (94 millió forint) összdíjazású texasi keménypályás női tenisztornától.

A világranglistán 83. magyar játékos kedden a nyolcadik helyen kiemelt ukrán Marta Kosztyuktól kapott ki két játszmában 1 óra 23 perc alatt.

A 24 éves Gálfi párosban még érdekelt a viadalon, a montenegrói Danka Kovinic oldalán a nyolcaddöntőben lép pályára.

