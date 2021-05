A korábbi bajnok Simona Halep vádlisérülése miatt nem indul a jövő vasárnap kezdődő francia nyílt teniszbajnokságon.

A volt világelső, jelenleg harmadik román játékos a múlt héten, Rómában feladta a német Angelique Kerber elleni, második fordulós mérkőzését, majd a későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy szakadás van a bal vádlijában.



"Nagyon nehéz szívvel jelentem be, hogy idén nem indulok a Roland Garroson - írta a Twitteren Halep.

"Egy Grand Slam-tornától való visszalépés teljesen ellentéte a sportolói felfogásommal, de jelenleg ez az egyetlen megfelelő döntés."

Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a tear in my left calf. I will get an MRI tomorrow to understand the injury in more detail, but at the moment we are unsure of recovery time. I’m so disappointed to end my tournament in Rome like this... pic.twitter.com/Fx58WWg796