A világelső Ashleigh Barty indul, a kétszeres Grand Slam-bajnok Simona Halep viszont nem vesz részt a tokiói olimpia női tenisztornáján.

Az ausztrál szövetség kedden közölte, hogy a 2019-ben Roland Garros-győztes Barty vezeti az ország 11 fős teniszválogatottját az ötkarikás játékokon.

A 25 éves játékos párosban gyermekkori barátnőjével, Storm Sandersszel szerepel majd.



A korábbi US Open-bajnok Samantha Stosur egyesben és párosban is pályára lép ötödik olimpiáján, míg a férfiak közül Nick Kyrgios, Alex de Minaur és John Millman is helyet kapott a küldöttségben.



A világranglistán harmadik Halep ugyanakkor bejelentette, hogy a wimbledoni bajnokság után, ahol címvédőként indult volna, a tokiói játékoktól is visszalépett.



"Semmi nem hasonlítható ahhoz, ha román színekben játszhatok, de a combsérülésem lassan javul, ezért nem utazhatok Japánba" - tudatta közösségi oldalán.









Korábban a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams, továbbá a férfi mezőnyből a 20-szoros GS-bajnok Rafael Nadal, a szintén spanyol Roberto Bautista Agut, a US Open-címvédő osztrák Dominic Thiem és a kanadai Denis Shapovalov jelezte, hogy nem vesz részt az olimpián.



Kedden délben a háromszoros Grand Slam-bajnok Stan Wawrinka is bejelentette, hogy nem indul az olimpián. A 36 éves svájcinak - aki párosban Roger Federerrel olimpiai aranyérmet nyert a 2008-as, pekingi játékokon - az év elején megoperálták a lábfejét, és legutóbbi meccsét márciusban vívta Katarban.



"Tavasszal Stan átesett még egy korrekciós műtéten, és az orvosok szerint százszázalékos állapotban térhet majd vissza. Csalódott, hogy nem képviselheti a hazáját Tokióban, de keményen dolgozik azon, hogy mihamarabb újra a pályán legyen" - áll Wawrinka stábjának közleményében.

Borítókép: Facebook.com/Simona Halep és Stan Wawrinka