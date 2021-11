Bak-Szabó Norina újabb sikeres versenyen van túl, ugyanis párosban a cseh Eliska Forejtkova oldalán győzni tudott a Mallorcán, a Villas teniszakadémián megrendezett U16-os tenisztornán. A másodikként rangsorolt magyar-cseh duónak négy meccset kellett megnyernie, mindezt pedig úgy sikerült, hogy szettet sem veszítettek, game-ből is csak kilencet.



„Mindketten elég jól párosozunk, de annyira nem voltak simák a meccsek, még ha az eredmény azt is mutatja” – árulta el Bak-Szabó Norina a Career Sport Management érdeklődésére.



„Régóta nézegettük ezt a versenyt, hogy ide, vagy pedig egy ITF-re megyünk el, végül emellett döntöttünk, mert az itthoni U16-os ranglistámhoz is jól jön, ha plusz pontokat szerzek. Ez egy kettes kategóriás verseny volt, jóval erősebb mezőnnyel, mint a hármas besorolású itthoni (soroksári) tornán, ahol nem olyan rég döntőt játszottam” – tette hozzá Norina, aki a pályák minőségével elégedett volt, a szervezéssel viszont kevésbé.





„A szervezés spanyolos volt, nagyon kevés lehetőségünk volt játszani ugyanis nem voltak hajlandóak egynél több beütő pályát adni, azzal senki sem volt megelégedve. Tizenegy pálya volt, abból kilenc biztosan üres volt. Amikor nem játszottam vagy edzettem, sokat sétáltunk a parton, nagyon jól éreztük magunkat és sikerült kicsit kikapcsolódni is” – folytatta.



Norina elárulta, hogy az eső és a szél mindvégig megnehezítette a dolgukat, talán ez is közrejátszott abban, hogy egyéniben a második kör jelentette számára a végállomást.





„Elég nehéz volt ilyen körülmények között játszani. Az első ellenfelem tipikus spanyol, pörgetős teniszt játszott, ami nagyon kellemetlen, ezért is volt nehéz ellenfél. Mindig én mentem az eredmény után, plusz nagyon sok vita volt közöttünk, hogy hozzáértem-e a hálóhoz, kint vagy bent volt-e a labda. A második ellenfelem egy két évvel idősebb norvég lány volt, akinek nem feküdt annyira a játéka. Csak pörgetett, a szervája jó volt, viszont nem ütött nyerőket. Én nem játszottam annyira jól, a hibáimból kovácsolt előnyt magának” – zárta szavait Norina.

Forrás és képek: Career Brand Management