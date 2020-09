Győzelme után kerekesszékben hagyta el a pályát Kiki Bertens szerdán a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában.

Az ötödik helyen kiemelt holland játékos meccslabdáról fordított a selejtezőből érkezett olasz Sara Errani ellen, majd kimerülten összerogyott a 3 óra 10 perces csata után. Végül kerekesszékben tolták ki, miközben hangosan kiabált fájdalmában. Bertens sérülés miatt visszalépett a múlt heti, strasbourgi tornától.

Kiki bertens escorted off of the court on wheelchairs iterally screaming in pain.. chile i don't know what the physio was thinking when she lifted her injued leg so carelessly like that!! pic.twitter.com/exJiiq281i