A világelső Novak Djokovic a papírformának megfelelően könnyed győzelemmel mutatkozott be a 140. amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A hétfői nyitónapon a 18. Grand Slam-diadalára hajtó szerb sztár a bosnyák Damir Dzumhurral csapott össze, akit kevesebb mint két óra alatt, három sima játszmában legyőzött.

Djokovichoz hasonlóan a negyedik kiemelt görög Sztefanosz Cicipasz és az ötödik helyen rangsorolt, német Alexander Zverev is sikerrel vette az első akadályt.



A 9. helyen rangsorolt argentin Diego Schwartzman kétszettes előnyről és két meccslabdáról kapott ki a brit Cameron Norrie-tól, csaknem négy óra alatt.



A 16. kiemelt John Isnernek 52 ász is kevésnek bizonyult a szintén amerikai Steve Johnson ellen.



A nőknél a torna 2018-as győztese, a japán Oszaka Naomi megszenvedett honfitársával, Doj Miszakival, akit csak három szettben tudott felülmúlni. A negyedik kiemelt játékos szombaton kisebb sérülés miatt lépett vissza a Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett torna döntőjétől, ez viszont nem zavarta hétfőn a US Openen.



Eredmények:



1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:



Djokovic (szerb, 1.)-Dzumhur (bosnyák) 6:1, 6:4, 6:1

Cicipasz (görög, 4.) - Ramos-Vinolas (spanyol) 6:2, 6:1, 6:1

Zverev (német, 5.)-Anderson (dél-afrikai) 7:6 (7-2), 5:7, 6:3, 7:5

Goffin (belga, 7.)-Opelka (amerikai) 7:6 (7-2), 3:6, 6:1, 6:4

Norrie (brit)-Schwartzman (argentin, 9.) 3:6, 4:6, 6:2, 6:1, 7:5

Shapovalov (kanadai, 12.)-Korda (amerikai) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2

Garín (chilei, 13.)-Blanch (amerikai) 4:6, 5:7, 6:4, 6:4, 6:2

Johnson (amerikai)-Isner (amerikai, 16.) 6:7 (5-7), 6:3, 6:7 (5-7), 6:3, 7:6 (7-3)

Fritz (amerikai, 19.)-Köpfer (német) 6:7 (7-9), 6:3, 6:2, 6:4

Carreno Busta (spanyol, 20.)-Jaszutaka (japán) 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:3

Hurkacz (lengyel, 24.)-Gojowczyk (német) 6:3, 6:4, 6:4

Krajinovic (szerb, 26.)-Ymer (svéd) 6:2, 7:6 (7-3), 6:3

Struff (német, 28.)-Martinez (spanyol) 6:0, 7:5, 6:4

Mannarino (francia, 32.)-Sonego (olasz) 6:1, 6:4, 2:6, 6:3

Simon (francia)-Szafvat (egyiptomi) 6:1, 6:4, 6:4

Nakasima (japán)-Lorenzi (olasz) 6:3, 6:2, 7:6 (7-3)

Krueger (amerikai)-Sousa (portugál) 3:6, 6:2, 7:5, 6:3

Sock (amerikai)-Cuevas (uruguayi) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (7-2)

Cressy (amerikai)-Kovalik (szlovák) 6:1, 2:6, 6:4, 6:4

Vu (dél-koreai)-Kwiatkowski (amerikai) 3:6, 7:6 (7-4), 6:1, 6:2

Giron (amerikai)-Polmans (ausztrál) 6:4, 6:7 (5-7), 3:6, 6:4, 6:2

Berankis (litván)-Gaio (olasz) 7:6 (7-3), 4:6, 6:4, 6:4

Harris (dél-afrikai)-Cecchinato (olasz) 6:4, 7:5, 6:2

Edmund (brit)-Bublik (kazah) 2:6, 7:5, 7:5, 6:0



korábban közölt eredmények:



Mihail Kukuskin (kazah)-BALÁZS ATTILA 6:4, 7:5, 6:4

Coric (horvát, 27.)-Andujar (spanyol) 7:5, 6:3, 6:1

Thompson (ausztrál)-Travaglia (olasz) 6:3, 6:4, 4:6, 6:2

Coria (argentin)-Jung (tajvani) 2:6, 4:6, 6:2, 6:1, 2:0-nál Jung feladta

Davidovich Fokina (spanyol)-Novak (osztrák) 3:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:0

Geraszimov (fehérorosz)-Lajovic (szerb) 6:1, 4:6, 6:4, 6:4

Londero (argentin)-Donszkoj (orosz) 6:3, 6:3, 7:5

nők:



Oszaka (japán, 4.)-Doj (japán) 6:2, 5:7, 6:2

Martic (horvát, 8.)-Martincova (cseh) 5:7, 6:2, 6:4

Ribakina (kazah, 11.)-Zavacka (ukrán) 6:3, 6:0

Kontaveit (észt, 14.)-Collins (amerikai) 5:7, 6:2, 6:2

Jasztremszka (ukrán, 19.)-Sharma (ausztrál) 6:3, 6:7 (4-7), 7:6 (7-2)

Putyinceva (kazah, 23.)-Montgomery (amerikai) 6:1, 6:3

Linette (lengyel, 24.)-Inglis (ausztrál) 6:1, 4:6, 6:4

Brady (amerikai, 28.)-Blinkova (orosz) 6:3, 6:2

Sevastova (lett, 31.)-Gauff (amerikai) 6:3, 5:7, 6:4

Flipkens (belga)-Peterson (svéd, 32.) 7:6 (7-1), 6:4

Brengle (amerikai)-Rodionova (ausztrál) 6:2, 6:2

Giorgi (olasz)-Van Uytvanck (belga) 2:6, 6:1, 7:5

Bondarenko (ukrán)-Kiick (amerikai) 3:6, 6:3, 6:1

Juvan (szlovén)-Arconada (amerikai) 6:4, 7:6 (7-2)

Pegula (amerikai)-Bouzková (cseh) 3:6, 6:2, 7:6 (7-3)

Friedsam (német)-Dolehide (amerikai) 6:2, 6:2

Kovinic (montenegrói)-Cabrera (ausztrál) 6:4, 3:6, 6:2

Kosztyuk (ukrán)-Kaszatkina (orosz) 6:1, 6:2

Kozlova (ukrán)-Osuigwe (amerikai) 6:3, 7:5

Bellis (amerikai)-Korpatsch (német) 6:7 (13-15), 6:3, 6:2

Lapko (fehérorosz)-Golubic (svájci) 1:6, 7:6 (7-2), 6:2

Rogers (amerikai)-Hromacseva (orosz) 6:2, 6:2



korábban közölt eredmények:



Ka. Pliskova (cseh, 1.)-Kalinyina (ukrán) 6:4, 6:0

Kvitova (cseh, 6.)-Begu (román) 6:3, 6:2

Vondrousova (cseh, 12.)-Minnen (belga) 6:1, 6:4

Kerber (német, 17.)-Tomljanovic (ausztrál) 6:4, 6:4

Mladenovic (francia, 30.)-Baptiste (amerikai) 7:5, 6:2

Szasznovics (fehérorosz)-Di Lorenzo (amerikai) 2:6, 7:6 (8-6), 6:0

Gracseva (orosz)-Badosa (spanyol) 6:4, 7:5

Garcia (francia)-Paolini (olasz) 6:3, 6:2



Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images