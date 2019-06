Antoine Griezmann idei valószínű Barcelonába igazolása elég nagy vízhangot váltott ki a szurkolók körében, akik nehezen felejtik el, amikor tavaly egy dokumentumfilmben mondott nemet a csapatnak a francia, és maradt inkább az Atléticóban. Most azonban kiderült nem is az volt az egyetlen alkalom, hogy visszautasította a katalánok közeledését. 2010-ben Pep Guardiolának mondott nemet.

A korábbi Barcelona vezetőedző közelről figyelte Griezmann fejlődését a Real Sociedadnál és a 2010-11-es szezon előtt meg akarta szerezni a fiatal tehetséget, hogy csatlakozzon a La Masiához, és játsszon a Barca B-ben, hogy magába szívhassa a klub DNS-ét. Az ötlet az volt, hogy Griezmann egy évet töltene a tartalékokkal, és a következő évben már az első kerettel készülne. Abban az időben a Barcelonában játszott David Villa, Leo Messi és Pedro, mint a kezdő hármas, emellett ott volt még a remekül játszó Bojan, valamint Jeffren is. A már a Manchester City-t irányító mester közben szemet vetett Alexis Sánchezre is, aki 2011 nyarán csatlakozott is a katalánokhoz, de azt akarta, hogy Griezmann megtanulja a B csapatnál, hogyan mennek a dolgok a Barcánál, és később megörökölhesse Villa helyét, aki 2013-ban távozott is az Atléticóhoz.

Griezmann viszont visszautasította az ajánlatot. Ahogyan azt a játékos magyarázza önéletrajzában: “Amikor a Real Sociedadnál voltam Pep Guardiola meg akart szerezni a Barcelonának. 20 éves voltam, és ez hatalmas motiváció volt. De akkor még csak egy éve játszottam az első vonalban, és ha oda szerződtem volna, a tartalékokkal kellett volna játszanom a másodosztályban, hogy elsajátítsam a játékstílust. Visszautasítottam őket.”

Most, hogy bejelentette, biztosan elhagyja a nyáron az Atléticót, Griezmann már csak a Barcelona ajánlatára vár, aki nemrég cáfolta, hogy felvette volna a csapat vele a kapcsolatot. Ez valószínűleg megváltozik, amikor a francia támadó kivásárlási ára 200-ról 120 millióra zuhan július elsején. De a Barca nem törte meg némaságát eddig a pillanatig. A PSG szintén megpróbálja megszerezni Griezmannt, és szintén kivár az árcsökkenésig, de ha minden a legvalószínűbb forgatókönyv szerint alakul, akkor közel egy évtized után Griezmann a Camp Nouba teszi át székhelyét.

Fotó forrása: David Ramos/Getty Images