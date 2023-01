A 2024-es párizsi olimpián a tenisztorna férfi egyesének döntőjét ötszettes formában rendezik, vagyis három játszmát kell majd nyerni az ötkarikás aranyéremért.

Korábban az olimpia teniszversenyeinek összes mérkőzését a háromszettes kiírás alapján bonyolították le, és a győzelmet az szerezte meg, aki elsőként nyert két játszmát.

Az újítás, amelyről a jövő évi játékok szervezőbizottságának honlapja adott hírt, csak a férfi egyes fináléjára vonatkozik, a torna többi meccsét kivétel nélkül két győztes szettig játsszák. A mérkőzéseket a Roland Garros salakos pályáin rendezik.

Az ötszettes formulát jelenleg a Grand Slam-tornák férfi egyesénél alkalmazzák, vagyis azon az évente ismétlődő négyállomásos sorozaton, amelybe az Australian Open, a Roland Garros, Wimbledon és a US Open tartozik.

