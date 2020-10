Cristian Garín bejutott a legjobb 16 közé az 1,55 millió euró (566 millió forint) összdíjazású bécsi keménypályás férfi tenisztornán.

A világranglistán 22. chilei játékos három szettben, 2 óra 16 perces mérkőzésen búcsúztatta kedden a nemzetközi rangsorban 19., háromszoros Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinkát.

Sealed in style @Garin_Cris wraps up Day 2 in Vienna with a marathon 6-4, 6-7(9), 6-3 victory against Stan Wawrinka.@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/YFVLOaRCpw