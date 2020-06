A kétszeres wimbledoni bajnok Petra Kvitova nagyon furcsának nevezte, hogy nézők nélkül kellett teniszeznie egy meghívásos prágai tornán.

A világranglistán jelenleg 12. helyezett cseh játékos elmondta, nagyon örül, hogy meg tudta nyerni a versenyt, de nagyon más volt így pályára lépni, mert nem ehhez szokott hozzá.



"Volt néhány hihetetlen nyerő ütésünk, de senki nem tapsolt, ami nagyon nehéz volt. Ugyanakkor jó volt ismét átélni a meccsélményt" - fogalmazott a 30 éves játékos.



A 27 WTA-tornagyőzelemmel rendelkező teniszező elmondta, az elmúlt időszakban nehéz volt az edzésekhez motivációt találnia, ráadásul a múlt heti torna első találkozóján szinte végig csak az üres lelátókra tudott koncentrálni. Hozzátette ugyanakkor, jelen helyzet szerint a játékosoknak nem nagyon lesz más választásuk, mint alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez.



"Számomra például hihetetlenül furcsa, hogy a pontok között nem használhatom a törölközőmet, mert nem volt aki odaadja, folyamatosan meg nem akartam a kispadhoz járni" - utalt arra, hogy a mérkőzéseken ha voltak is labdaszedők, azoknak nem adhatták oda a törölközőket.



A jövővel kapcsolatban kijelentette, nehéz a Grand Slam-tornákra zárt kapus versenyként gondolni, de a sportolóknak szükségük van arra, hogy visszatérjenek a megszokott mindennapjaikba.



"A nézők nélküli Grand Slam is jobb, mint a semmilyen Grand Slam" - mondta Kvitova.

A koronavírus-járvány miatt július végéig biztosan nem rendeznek versenyeket, a wimbledoni bajnokságot pedig már törölték. Az amerikai nyílt bajnokság megrendezéséről június második felében várható döntés, míg az eredetileg májusi Roland Garrost a US Open utánra halasztották.



Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images