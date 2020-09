Ahogy arról korábban beszámoltunk, Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A magyar játékos ezzel először verte meg orosz ellenfelét, és először bizonyult jobbnak egy top 10-es játékosnál. Produkciójára a világ is felkapta a fejét. Az ATP hivatalos honlapján arról írnak, hogy Fucsovics megbabonázta ellenfelét.



Daniil Medvegyevet eddig mindenki egy ellenfelét frusztráló játékosnak ismerte meg, aki eléri, hogy a másik kényelmetlenül érezze magát a pályán, a Roland Garros első fordulójában azonban fordult a kocka.











A magyar Fucsovics Márton 3 óra 17 perc alatt 6–4, 7–6 (3), 2–6, 6–1-re legyőzte a negyedik helyen kiemelt játékost, ezzel bejutva a párizsi torna második fordulójába.



Medvegyevnek továbbra sem megy a Roland Garroson. A 24 éves játékos eddig mind a 4 nyitómérkőzését elvesztette a francia fővárosban.



Fucsovics annak ellenére nem ijedt meg ismert ellenfelétől, hogy korábban már kétszer kapott ki tőle ATP-tornán.



A 28 éves játékos a hideg idő és a nehéz körülmények ellenére agresszív játékot mutatott, és elkerülte a felesleges hibákat, ezzel magabiztosságot sugározva.



Fotó: Julian Finney/Getty Images



A magyar 44-szer ment fel a hálóhoz és pontjainak 70 százalékát ebből szerezte, nyomást gyakorolva ezzel Medvegyevre. Fucsovics hatszor vette el ellenfele adogatását, aki 51 hibát vétett.



A második szett végén kulcsfontosságú pillanat következett. Bár Medvegyev igyekezett a legjobbját hozni, hogy kiegyenlítse a mérkőzést, nem tudta megtartani az előnyét és egymást követően veszített két pontot. Az orosz ettől annyira felbosszantotta magát, hogy kettétörte az ütőjét, de mivel már volt egy figyelmeztetése, a szettet megkapta Fucsovics.



A negyedik játszmában Medvegyev keményen küzdött és nem adta fel, de a magyar előnye akkorának bizonyult, hogy az orosznak már nem sikerült megfordítania a mérkőzést.

Mart-ON FIRE



