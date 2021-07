Fucsovics Márton visszavágott a 2019-es vereségért Diego Schwartzmannak és bejutott a Wimbledon legjobb 16 jáékosa közé.

Felejthetetlen emléke lehet Fucsovics Marcinak a 2019-es Roland Garros első fordulós csatája Diego Schwartzmannal. A több mint négy órás párbaj végén teljesen elkészült az erejével, 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 6:2-re kapott ki az argentintől, aki salakon a legjobb. A magyar egy évvel idősebb, de a dél-amerikai régebb óta tagja az elitnek és jelenleg is 37 hellyel előrébb van a világranglistán, mint Fucsovics Marci – ő 11., a mi legényünk 48. most. Az idei eredmények alapján 15. a 170 centiméterre nőtt Diego és 29. a 2010-es junior wimbledoni bajnok. 2021-ben a magyar 31 meccsből 19-et nyert meg, míg Schwartzman 29-ből 18-at. Füvön nagyjából egyenlően állnak, péntek délutánig mindketten hét mérkőzésen győztek pályafutásuk alatt - a dél-amerikai is az első wimbledoni 4. fordulójáért hajtott.



Előttük játszott Fabio Fognini és Andrej Rubljov, így azt már lehetett tudni, hogy a győztes az orosszal találkozik a nyolc közé kerülésért jövő hétfőn.



Fucsovics Marci a legutóbbi hét top 20-as elleni mérkőzéséből csak egyet nyert meg, de ennek semmi nyomát nem mutatta, magabiztosan, önbizalommal teniszezett az első pillanattól. A hatodik játékban egészen extrán játszott, fogadóként volt kikezdhetetlen az alapvonalról, rendkívül pontosan, okosan, stabilan ütötte a labdát.

Össze is jött a brék és ezt az előnyét viszonylag simán őrizte meg a szett végéig (6:3). A 2. játszmát brékkel kezdte, de ezúttal úgy jutottak el 3:2-ig, hogy adogató nem nyert játékot. Szerencsére Fucsovics Marci tudta megtörni ezt a sorozatot. Gyorsan túltette magát egy apró hullámvölgyön, amikor mögötte ülő argentin szurkolók az ő rontása után kiabálták, hogy vamos. Nem lankadt a koncentrációja, nagyon magas színvonalú füves-teniszt játszott, remekül fogadott, agresszívan ütött, jó ütemben nyesett fonákkal és extra megoldásokra is képes volt, gyakorlatilag Schwartzman minden kérdésére, feladványára készen állt a válasszal és, ha kellett, a háló is vele volt. A biztonság kedvéért 5:3-nál még egyszer brékelte az argentint, így egy óra 18 perc után 6:3, 6:3-ra vezetett.











A harmadik játszmában 4:3-ig tartotta magát Schwartzman adogatóként, de a 8. gémben a magyar ütött két olyan fonákot, amivel talán végleg megtörte a dél-amerikait (lehet, ez már korábban megtörtént). Egy óra 52 percnyi látványos tenisz után Fucsovics Marci a 6:3, 6:3, 6:3-ért szerválhatott.



A párbaj egyik legkomolyabb kihívása várt rá. 15:30-ról még nyert egy pontot, de a következő kettő az argentiné lett - tévedtem, nem törte őt meg az a két fonák, nagyobb harcos annál.



Kapott, illetve adott magának még egy esélyt. Schwartzman, az esélytelen nyugalmával elkezdett hibátlanul teniszezni, ráadásul 5:5-nél Fucsovics Marci kétszer is rontott tenyeressel a hálónál, egy-egy jó első adogatás után (15:30). Nem volt benne ez a fordulat, dráma ebben a meccsben, de a profi tenisz, különösen füvön már csak ilyen, pillanatok alatt változik, változhat a helyzet. Nem kell hangsúlyoznom, mennyire fontos volt, hogy 5:5-nél végül hozta az adogatását a magyar és a nyomás, egy kicsit újra az argetinon lehetett. Ő nem érezte. Jöhetett a rövidítés. 2:4-gyel fordultak, Fucsovics Marci kiszólt a táborának, hogy bíztassák, mondják neki, gyerünk, gyerünk. Visszajött 4:4-re, de egy jó első adogatás után a visszakapott labdát tenyeressel hosszúra ütötte, 4:5 és Schwartzman adogathatott kettőt.



Egyet elvett egy parádés, gyilkos fonák nyeséssel, de ez is kevésnek bizonyult, a dél-amerikaié lett a tiebreak és visszajött a meccsbe.











A magyar a legjobb orvosságot választotta ebben a kritikus helyzetben: egyből brékelt a 4. szettben és ellépett 2:0-ra. Várható volt, hogy ezt az előnyt nehéz lesz megtartani, 3:3-nál, már együtt is voltak. Egy maratoni gémben, a 4. bréklabdánál egy hosszú labdamenetet tenyeres nyerővel befejezve újra vezetett a mi fiúnk és adogathatott az 5:3-ért. Megcsinálta. Mindent megtett azért, hogy fogadóként lezárja a csatát, de Schwartzman túlélte a kritikus pillanatokat. Másodszor adogathatott tehát Fucsovics Marci a tenisz történeti diadalért. Nem jöttek az első szervák és a magyar láthatóan bizonytalan, kicsit tanácstalan lett (15:40). Valahonnan erőt, bátorságot merített és 3 nagyszerű pontot nyerve meccslabdához jutott. Megoldotta, Schwartzman tenyeressel a hálóba ütötte a labdát.



Visszavágva a Roland Garrosért, 3 óra 18 perc alatt 6:3, 6:3, 6:7, 6:4-re legyőzte Diego Schwartzmant és a 16 közé jutott, olyan jó ezt leírni.



Fucsovics Marci negyedszer jutott a legjobb 16 közé Grand Slamen (Wimbledonban először), amivel felzárkózott Taróczy Balázs mögé, aki ötszörös GS-nyolcaddöntős. Wimbledonban, az Open érában két magyar játszott korábban ezen a szinten, Baranyi Szabolcs 1973-ban Björn Borgtól kapott ki (3:6, 2:6, 8:6, 7:5, 6:1), Taróczy Balázst 1980-ban szintén a legendás svéd állította meg (6:1, 7:5, 6:2). A jó hír, hogy Borg már visszavonult.

