Visszalépett az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi párosversenyétől a Fucsovics Márton, Tommy Paul magyar, amerikai duó.

A magyar szövetség közösségi oldalának közlése arra nem tér ki, hogy miért nem indulnak Fucsovicsék a tornán.



Ugyancsak a hazai szövetség számolt be arról, hogy Bondár Anna - a georgiai Okszana Kalasnyikova partnereként - végül főtáblára került a női párosok között, ahol szerda reggel - közép-európai idő szerint 7 óra körül - be is mutatkozik. Bondárék ellenfele az Anna Danilina, Beatriz Haddad Maia kazah, brazil kettős lesz a 15. pálya utolsó összecsapásán.



Egyesben már mindegyik magyar induló búcsúzott.

