Az Australian Openen már kétszer is játszott a Rod Laver arénában (mindkétszer Roger Federer ellen) és az Arthur Ashe stadionban is pályára lépett korábban (pont Novak Djokoviccsal), de a tenisz szentéjének számító wimbledoni Centre Courton ez lesz az első fellépése.

Magyar idő szerint szerdán 14.30-kor kezdődik a Djokovic elleni negyeddöntője. A legjobb nyolc között hat újonc van, Matteo Berrettini, Denis Shapovalov, Hubert Hurkatz, Felix Auger-Aliassime és Karen Hacsanov, a mi harcosunkhoz hasonlóan először játszik a négybe jutásért az All England Clubban – Fucsovics Marci az egyetlen, aki nem kiemeltként jutott idáig. Elég nagy a kontraszt: Roger Federernek a 18., Novak Djokovicnak a 12. wimbledoni negyeddöntője ez (a szerb és a svájci összesen 13-szor maradt veretlen az AEC füvén).

Hétfőn délelőtt azt a kérdést tettem fel, hogy LEGYŐZHETI-E FUCSOVICS MARCI ANDREJ RUBLJOVOT WIMBLEDONBAN? A választ már ismerjük, de itt az újabb, még izgalmasabb feladvány. LEGYŐZHETI-E FUCSOVICS MARCI NOVAK DJOKOVICOT WIMBLEDONBAN?

Röviden: nem ő a favorit, de szerintem van esélye. Azt mondanám, hogy 25-30 százalék (az nem kevés, okoztak már meglepetést ennél kisebb eséllyel). A fogadóirodák 15-szörös pénzt fizetnek a magyar sikere esetén, ami nem túl hízelgő odds, de szerintem messze nincs ekkora különbség kettejük között. Korábban kétszer találkoztak és Fucsovics Marci 2018-ban, a US Openen és néhány hónappal később Dohában is szettet nyert a világelső ellen. Nem játékban volt kevés. New Yorkban 3:6, 6:3, 4:2-re vezetett és előtte labdája volt a 4:1-hez, duplabrékkel. A szerb összetörte az ütőjét és láthatóan nem volt válasza a magyar játékára. Aztán, ahogy lenni szokott: Djokovic rendezte a gondolatait és sorozatban nyert tíz gémet. Talán még közelebb állt a szenzációhoz 2019 januárjában Fucsovics Marci. A 6:4-re megnyert első játszma után kettő pontra volt attól, hogy a győzelemért szerválhasson.

Ezt a két emléket csak azért idéztem fel, mert egyértelműen azt bizonyítják, hogy Fucsovics Marcinak igenis van keresnivalója Novak Djokovic ellen. Alapvetően két oka van annak, hogy azokon a mérkőzéseken nem sikerült győzni: 1. Szerintem Fucsovics Marci nem hitt eléggé önmagában, abban, hogy megverheti a bajnokot; 2. Novak Djokovic. Tudom, szinte minden a Wimbledonban kétszeres címvédő, 18 meccs óta veretlen Djokovic mellett szól. Ha csak a számokat, a statisztikákat nézzük, akkor még arra a téves következtetésre is juthatunk, hogy nincsenek egy súlycsoportban –Djokovic eddig 99 meccset nyert füvön, a magyar kilencet; az első kiemeltnek ez az 50. GS-negyeddöntője, Marcinak az első; a 34 éves belgrádi 965 meccset nyert eddig és 84 versenyt, a mi hősünk 105-öt és egyet. Nem sorolom tovább, mert még tényleg azt hiszi valaki, hogy semmi esély.

Miért gondolom, hogy Fucsovics Marci meglepetést okozhat?

Az érvek nagyon hasonlóak, mint Rubljov ellen, a legnagyobb különbség, hogy Djokovic nem Rubljov, de először nézzük Fucsovics Marci oldalát.

- Nagyszerű formában üti a labdát, az eddig lejátszott 4 mérkőzésén látszott, hogy teniszileg, fizikálisan, mentálisan és érzelmileg is rendben van (akadt egy-két megingás, de mindig tudta rendezni a gondolatait).

- Mind a négy meccsén, háromszor kiemelt ellen egyértelműen hitt a győzelemben, ami magabiztossá tette és ez végig meghatározta a játékát, átsegítette a nehéz, kritikus pillanatokon, szakaszokon.

- Bár keménypályán a legjobb és salakon is ért már el kimagasló eredményeket, azért juniorként mégis Wimbledonban lett bajnok. Megvan az a játéka, amivel füvön is sikeres lehet, különösen a fonák nyesései okozhatnak nagyobb kihívást az ellenfelek, mint keménypályán – ráadásul ezt a fegyvert egyre tudatosabban, okosabban, gyakrabban alkalmazza.

- Volt ideje regenerálódni, felkészülni a meccsre, fizikálisan és mentálisan is friss, bár 3 órával több időt töltött a pályán az első héten, mint a szerb, de nem ez lesz a döntő.

- Nagyon jól ismeri Djokovic játékát, szeret ellene teniszezni, mert van ritmusa a játéknak, a labdameneteknek és fel tudja venni vele a versenyt az alapvonalról, megvan hozzá a játéka, a stabilitása.

Mi lehet a kulcs, hogy az álomból valóság legyen?

- A legfontosabb, hogy valóban elhiggye, győzhet, akarja a sikert és rendíthetetlen ólomkatonaként menjen előre, pontról pontra.

- Az adogatás, az első szerva százalék.

- Az adogatás-fogadás. Djokovicnak látványosan fejlődött a szervája amióta Goran Ivanisevic is az edzői csapat tagja, de Fucsovics Marci az egyik legjobb adogatás-fogadóvá érett és képes lehet nyomás alá helyezni az első kiemeltet.

- A bátorság ahhoz, hogy bevállaljon olyan nyerő ütéseket, amikkel Rubljovot is szétzilálta, elsősorban tenyeressel, de fonákkal is

Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy Novak Djokovic egy külön kategória. A másik hat lehetséges rivális ellen jobbak lennének Marci esélyei, mert itt nem csak az számít, hogy neki milyen napja lesz. Ez egy olyan párbaj, hogy játszhatja élete legjobbját, az is kevés, de, ha Djokovic kicsit is halványabb, visszafogottabb, sebezhetőbb, akkor le lehet csapni rá. Ezt megérezni és aztán kihasználni, az a kihívás, a művészet, de Fucsovics Marci képes erre és már így is tenisztörténeti, amit eddig elért, de drukkoljunk neki, hogy folytatódjon a tündérmese.

Forrás: Tennis love and game/Facebook

Borítókép/Fotók: FucsovicsMárton/Facebook