Az idény kezdete kapcsán főként az ausztráliai versenyekről beszélt Fucsovics Márton, a jelenlegi legjobb magyar teniszező.

"Jövő szerdán indulok Ausztráliába, ez egyben azt is jelenti, hogy még itthon leszek a hétfői Év sportolója-eredményhirdetés napján" - nyilatkozta csütörtökön az MTI-nek.



"Természetesen nagy megtiszteltetés és öröm, hogy Gulácsi Péterrel és Szoboszlai Dominikkal együtt bekerültem a legjobb háromba a férfiaknál" - mondta a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt szavazásról, melynek díjátadóját a koronavírus-járvány miatt nézők nélkül tartják meg a Nemzeti Színházban kialakított stúdióban.



Ami a melbourne-i túrát illeti, érkezéskor a teljes mezőnyre érvényes, kötelező karantén vár a világranglista 55. helyezettjére.



"Kéthetes karantén lesz, de a buborékon belül mozoghatunk, edzhetünk. Gondolom, a szabályok hasonlóak lesznek a tavaly Amerikában megszokotthoz" - mondta a 28 éves játékos, aki február első hetében - az Australian Open előtt - a Melbourne 2 elnevezésű felvezető tornán vesz részt. Ennek a húzónevei a svájci Stan Wawrinka és a közönségkedvenc Nick Kyrgios lesznek, míg a top 15 játékosai a párhuzamosan szintén Melbourne-ben sorra kerülő ATP Kupán szerepelnek majd.



"Nem úgy készülök hogy ettől egyszerűbb lesz a helyzetem. A ranglistán 150 olyan játékos van, aki bármikor elérhet jó eredményt. Rengeteget jelent a jó felkészülés és a formaidőzítés, én inkább ebben bízom" - fejtette ki a magyar Davis Kupa-válogatott vezére.



Arra a kérdésre, hogy két hónap szünet után ugyanolyan "éhes-e" már a versenyzésre, mint tavaly, az amerikai viadalokat megelőző leállás során, Fucsovics Márton közölte:



"Az én életem gyerekkorom óta a teniszről szól. Nekem az a természetes, ha úton vagyok és versenyzek. Szeretnék már visszazökkenni a normál kerékvágásba, és azzal tölteni az időmet, amihez értek. Persze, nagyon várom már az első tornákat, emellett szeretem Ausztráliát, jó ott versenyezni. Bízom magamban, és abban is, hogy sikerül" - tette hozzá a magyar éljátékos, akit a tavalyi Australian Openen a 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer állított meg a nyolcaddöntőben.

Jó felkészülésnek is tekinti az év hátralévő részére a küszöbön álló, egyhónapos ausztráliai túrát Balázs Attila, a férfi tenisz-világranglista 92. helyezettje.



Fotó: Clive Brunskill/Getty Images

"Sok kondiedzéssel telt az elmúlt bő két hónap, persze azért teniszeztem is. Az ünnepek alatt kicsit visszavettünk a terhelésből, de lassan túlvagyok a hathetes téli alapozáson" - mondta csütörtökön az M1 aktuális csatornának.



"Most még nem érzem magamat igazán a topon, de nem is most kell bombaformában lenni, nálam amúgy is mindig nehézkesen indul az év. Ez az egyhónapos ausztráliai túra egyben jó felkészülés lesz az év hátralévő részére, sok remek játékossal tudok majd edzeni és meccset játszani. Ha netán nem nyerek mérkőzést, akkor is pozitív hozzáállással fogok hazajönni" - jelentette ki.



A 32 éves játékos elmesélte, hogy sokat edz Fucsovics Mártonnal, az utolsó két hétben szinte minden nap együtt gyakorolnak.



"Párosban együtt indulunk az Australian Openen, szerencsére utolsóként befértünk a 64-es táblára. Ez lesz az első Grand Slam-torna, ahol párosozunk" - közölte Balázs Attila, majd rátért a várható melbourne-i körülményekre.



"Kinn először két hetünk lesz karanténban, csak az edzés idejére hagyhatjuk el a szobát, ahol reggelizünk, ebédelünk és vacsorázunk majd, szóval picit "börtönfílingje" lesz. Örvendetes, hogy tudtommal korlátozott számban beengednek nézőket az Australian Openre" - tette hozzá.



Végül az idei terveiről azt mondta, azzal lenne elégedett, ha stabilan tartani tudná a tavaly megszerzett pozícióját a top 100-ban.

Borítókép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images