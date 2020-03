Fucsovics Márton az előzőhöz képest teljesen más összecsapásra számít a belgák elleni tenisz Davis Kupa-selejtezőben, amelyre Debrecenben kerül sor pénteken és szombaton.

A két válogatott legutóbbi összecsapásán, 2018 februárjában a belgák 3-2-re nyertek Liege-ben, Fucsovics Márton pedig Ruben Bemelmanstól, majd a top 10-es David Goffintől is kikapott.



"Akkor Ausztráliából úgy jöttem haza, hogy volt egy fertőzés a lábujjamon, és öt-hat napot ki kellett hagynom a DK előtt. Fontos emellett, hogy az a párharc Belgiumban volt, belga szurkolók előtt és kemény pályán, ráadásul Bemelmans és Goffin is jól játszott - nyilatkozott Fucsovics. - Ez most más tészta: Magyarországon vagyunk, salakpályán, és nincs itt Goffin. Mondhatnám, hogy mi vagyunk az esélyesebbek, de pont ezért lehet nehéz nyerni. Rajtunk van a nyomás, hogy ezt be kell húzni, de most már csak a meccsekre szabad koncentrálnunk, semmi másra."



A Főnix Csarnokban bemutatkozó, új technológiával készült salakpályáról kedvező benyomásokat szerzett a világranglista 84. helyezettje.



"Lassú, "sártúró" pályára számítottam, de kellemesen csalódtam, mert jó a borítás sebessége. Igaz, hogy úgy kell rajta mozogni, mint egy salakpályán, hátulról játszva, csúszkálva, mégis van súlyuk az ütéseknek. Az én keménypályás ütéseim is remekül működnek, szóval nem rossz" - fogalmazott. Hozzátette: "Nekem mindig nehéz visszaszoknom keménypályáról salakra, de így, hogy itt most gyorsabbak a körülmények, és tudok nagyokat ütni-szerválni, várhatóan könnyebb dolgom lesz a jövő héten Indian Wellsben."



Fucsovics pénteken - Balázs Attila és Bemelmans után - a második mérkőzésen lép majd pályára a 154. helyen álló Kimmer Coppejans ellen, akivel 1-1 a mérlege.



A debreceni párharc győztese a világ legjobb együtteseivel küzdhet meg a novemberi, 18 csapatos madridi DK-döntőben, míg a vesztes osztályozót vív a bennmaradásért szeptemberben.

A Sport365.hu péntektől a helyszínről jelentkezik képekkel, videókkal, beszámolókkal!

Borítókép: Facebook/Hungarian Tennis