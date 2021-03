Küzdelmes, de eredményes heteken van túl Fucsovics Márton, aki hétfőn a harmadik fordulóban búcsúzott a miami tenisztornán.

Az MTI-nek adott nyilatkozatában a világranglista 40. helyezettje elsőként az Andrej Rubljov elleni, 6:2, 6:1-re elvesztett meccsről beszélt, egy hónapon belül harmadszor kapott ki a nyolcadik helyen álló orosztól.



"Ma minden sikerült neki, kiválóan játszott. Próbáltam mindent, hogy megtörjem a lendületét, de ahogy szoktuk mondani, amit csak megálmodott, minden besült neki. Jó srác, szurkolok neki, hogy megnyerje a tornát" - jelentette ki a 29 éves Fucsovics. "Andrej ellen minden nehéz, szinte nincs gyenge pontja. Nem baj, majd próbálkozom tovább, hogy elkapjam. Eljön az az idő, biztos vagyok benne."



Ami a folytatást illeti, a nyíregyházi teniszező számára az európai salakszezon következik.



"Még junior koromban rám ragadt a bélyeg, hogy nem vagyok jó salakon és hogy nem szeretem. De salakon nőttem fel, szeretem, és azt hiszem, hogy eredményes tudok lenni ezen a borításon is.

Először is hazamegyek, és otthon töltök néhány napot. Nagyon rám fér, és nagyon várom. Most épp semmi kedvem máshol lenni. Szeretném látni a kutyámat, és bámulni a semmibe pár napot.

Pillanatnyilag töltődnöm kell ahhoz, hogy újra várjam, hogy labdába üssek."



A menetrendről szólva Fucsovics Márton elmondta, április 11-től Monte-Carlóban lép pályára, majd Belgrád, Róma és Madrid következik.



"Még nem várom, de tudom, hogy eljön az európai salakidény. Másfél hónapja vagyok úton. Nagyon jó szezonkezdet áll mögöttem, és elégedett vagyok a munkámmal" - összegzett a legjobb magyar játékos.

