Nem talált fogást Fucsovics Marcin a rotterdami elődöntőben Borna Coric, a magyar 6:4, 6:1-re verte az 5 évvel fiatalabb horvátot (akitől korábban háromszor már kikapott), és pályafutása során először finalista egy ATP 500-as tornán.



Szombat este remekül indult a párbaj: Fucsovics Marci love-ra brékelt és adogatóként is csillogott.



Majdnem összejött a duplabrék, 3:1-nél megnyerte a meccs leghosszabb labdamenetét (32 ütésből állt), így lett egyenlő, de Coric jól adogatott utána.



Jött egy előzmény nélküli megtorpanás, 3:2, 30:15-nél előbb egy ki nem kényszerített hiba fonákkal, majd két kettőshiba és elment a brékelőny (3:3).

Mintha mi sem történt volna, Fucsovics Marci egyből rendezte gondolatait és nagyszerű tenisszel azonnal újra brékelt, majd love-ra hozta a szerva-gémjét. A játszmáért adogatva még hárított két fogadóelőnyt, majd egy ásszal pontot tett az első felvonás végére.

Mindenben jobb volt riválisánál, ő nyerte a hosszú labdamenetek többségét, lélekölően tudott védekezni és visszatámadni, türelmes, okos teniszből egy pillanat alatt váltott agresszívre és kevesebbet is hibázott.





Az első szettben mutatott játékával komolyan gondolkodóba ejthette Coricot, aki leginkább talán csak abban bízott, hogy a magyar nem tud ezen a top tízes szinten játszani még 40-50 percet.

Nos, ha valóban ebben reménykedett, akkor csalódnia kellett, mert Fucsovics Marci a 2. játszmában még tudta fokozni a tempót, a tenyeres és a fonák oldalról is magabiztosan húzta meg egyenesbe, amivel rendre kibillentette a horvátot, vagy teljesen kiszorított helyzetből ütött többször is nyerőt keresztbe a hálóhoz befutó Coric mellett.



1:1 után megint ő brékelt és innen kezdve már nem nézett vissza, egyre jobban dominált és gyakorlatilag kiütötte ellenfelét: 6:1!



Fucsovics Marci egy olyan ágról jutott döntőbe, amin a rajtnál Medvegyev, Zverev, Nishikori, Bautista-Agut és Auger-Aliassime is szerepelt.



Szombaton elkészült a jövő heti dohai 250-es verseny főtáblájának a sorsolása - itt tér vissza Roger Federer - és Fucsovics Marci a szerb Lajovic ellen kezd majd, de előtte még döntő Rotterdamban Rubljovval. Csoda. Hajrá Marci!

Forrás: Tennis Love and Game

Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images