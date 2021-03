Negyeddöntős a rotterdami ATP 500-as versenyen Fucsovics Márton.



Hétfő után megint az ő mérkőzése zárta a programot. A háló másik oldalán a szerdán Bautista-Agutot verő Alejandro Davidovich Fokina állt. A 21 éves spanyol az aktuális világranglistán a magyar előtt áll (51.), de jövő hétfőn már megelőzi őt Fucsovics Marci.



Fordulatosan alakult az első szett: 0:2-ről 4:2-re fordított a magyar, de a 7. gémben nem jöttek az első szervák és hiába jött vissza 0:40-ről 30:40-re, az egyenlőért adogatva beütötte az első szervát, de utána tenyeressel hibázott. A spanyolnak volt labdája (három is) a 4:4-hez, de Fucsovics Marci megint tudott brékelni.

Nyert extra labdamenetet, többször jókor húzta meg a fonák egyenest, eredményes volt a hálónál és ő játszotta a variábilisabb teniszt. A játszmát egy ásszal zárta le.



Fokina a ranglistán is Fucsovics mögé kerül.



A 2. szettet brékkel kezdte, de ennek nem örülhetett sokáig, mert az első pihenőre már 2:1-es Davidovich Fokina vezetéssel ültek le. Szerencsére a folytatásban nyolc pontot nyerve sorozatban újra brékelőnybe került (3:2) és innen már csak egy komoly próbálkozása volt a spanyolnak: a hatodik gémet közel 15 percig játszották, Fucsovics Marci hárított három fogadóelőnyt majd megint love-ra brékelve a meccsért szerválhatott. Megoldotta, 6:3, 6:2-re győzött 1 óra 32 perc alatt.



Két éve játszott már negyeddöntőt Rotterdamban, akkor Nishikori Kei állította meg, most az amerikai Tommy Paul ellen visszafogottan fogalmazva is jobbak az esélyei (a tavalyi Australian Open 3. fordulójában 6:1, 6:1, 6:4-re nyert ellene).



Természetesen megint az lesz a késő esti felvonás, de ez kétszer már bejött.



