Fucsovics Márton kikapott Alex de Minaurtól szombaton, így a hazaiak 2-2-re kiegyenlítettek a Sydneyben zajló Ausztrália-Magyarország tenisz Davis Kupa-selejtezőn.

Három mérkőzés után meglepetésre 2-1-re vezettek a vendégek, így a magyarok éljátékosa, a világranglistán 35. Fucsovics annak a tudatában állt ki az őt 5 hellyel megelőző riválisa ellen, hogy győzelem esetén a válogatott továbbjut a szeptemberben és novemberben sorra kerülő DK-fináléba. A 30 éves Fucsovics 30/17-es meccsmérleggel büszkélkedhetett a válogatottban, míg a helyi születésű és Sydneyben már ATP-tornát is nyerő De Minaur 6/5-ös mutatónál tartott. Ami az egymás elleni találkozóikat illeti, eddigi egyetlen összecsapásukat a spanyol állampolgársággal is rendelkező ellenfél nyerte tavaly a torinói DK-döntőben.

A Ken Rosewall Arenában a 87 éves, nyolcszoros Grand Slam-bajnok névadó is látta az első sorból, amint a két éljátékos nagyon magas színvonalon kezd, és főként az alapvonalról próbálja hozni a labdameneteket. Elsőként 4:3-nál Fucsovics jutott bréklabdákhoz, de riválisa hárította őket, majd a nyíregyházi teniszező egy nyolcperces gém végén hozta a szerváját úgy, hogy az egyik ütését még De Minaur is megtapsolta. Így jutottak el a rövidítésig, melyben a magyar 4-2-re vezetett, ám ezután fáradhatatlan riválisa rákapcsolt, és már nem vesztett pontot. A második játszma rögtön elhozta a mérkőzés első brékjét, az egyre magabiztosabb és szinte minden labdát elérő ellenfél 3:0-ra elhúzott, majd három labdája volt a 4:0-hoz. Az ekkor fáradtabbnak tűnő Fucsovics azonban egy 11 perces gém során kivédekezte ezeket, majd lendületből visszabrékelt, és 4:5-nél a meccsben maradásért adogatott. Három mérkőzéslabdát még hárított, de a negyediket kiütötte, így 2 óra 11 perc elteltével az ATP-rangsor 15. helyén is megfordult De Minaur ünnepelhetett. A sydneyi csata győztese részt vehet a DK-döntő szeptemberi csoportküzdelmeiben - ahonnan a legjobbak a novemberi negyeddöntőbe kerülnek -, míg a vesztes szeptemberben osztályozót vív a világcsoportban maradásért.

Eredmény:

Davis Kupa, selejtező:

Ausztrália-Magyarország 2-2 - állás a harmadik egyes után

Alex de Minaur-Fucsovics Márton 7:6 (7-4), 6:4

később:

Thanasi Kokkinakis-Piros Zsombor

korábban:

John Peers, Luke Saville-Marozsán Fábián, Valkusz Máté 4:6, 4:6

pénteken játszották:

Alex de Minaur-Piros Zsombor 7:5, 6:2

Thanasi Kokkinakis-Fucsovics Márton 6:7 (4-7), 6:1, 3:6

