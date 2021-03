Két kísértetiesen hasonló játszmában, a korábbiaknál is simábban szenvedett vereséget Fucsovics Márton (40. a világranglistán) a negyedik helyen kiemelt Andrej Rubljovtól (8.) a miami mesterversenyen.



Pedig mindkét játszmában az első gémet Marci nyerte adogatóként, aztán jött öt-öt megnyert játék az orosztól, benne két brékkel. A második szettben már nem jött össze a második játék sem Marcitól, így zsinórban negyedszer is Rubljov nyerte az egymás elleni mérkőzésüket.



MIAMI OPEN PRESENTED BY ITAU ATP-1000, MIAMI (3 343 785 dollár, kemény pálya)

Férfi egyes

3. forduló: Andrej Rubljov (orosz, 4.)–Fucsovics Márton (magyar, 29.) 6:2, 6:1

