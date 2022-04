Fucsovics Márton két szettben legyőzte szerdán a 15. helyen kiemelt argentin Federico Delbonist, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe a 2,66 millió euró (1 milliárd forint) összdíjazású barcelonai salakpályás férfi tenisztornán.

A világranglistán 53. magyar játékos villámrajtot vett a mérkőzésen, a nyitószettben három brékkel 5:0-ra ellépett, s ugyan ekkor ő is elvesztette az adogatójátékát, végül 44 perc alatt játszmaelőnybe került.



A 30 éves nyíregyházi teniszező az erős szél dacára az alapvonalról és a hálónál is magabiztos volt, ennek köszönhetően a második felvonást is brékkel, majd 2:0-s vezetéssel indította. Az ATP rangsorában 34. Delbonisnak - akinek az első körben nem kellett pályára lépnie - a folytatásban sem ment, hamar 5:1-es hátrányban találta magát, s innen már nem volt visszaút a számára.

A mérkőzés 1 óra 18 percig tartott.

A 16 között a negyedik helyen kiemelt brit Cameron Norrie (10.) lesz Fucsovics Márton ellenfele. Eddig háromszor találkoztak, mindháromszor a rivális nyert.

Eredmény, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Federico Delbonis (argentin, 15.) 6:2, 6:1

Borítókép: Facebook.com/ Fucsovics Márton