Fucsovics márton a Dohában zajló tenisztorna negyeddöntőjében Nikoloz Baszilasvili ellen lép pályára. A két játékos nem most találkozik először. Kettejük karrierjéről Siklós Erik írt rövid áttekintést a Tennis love and game oldalon, amit változtatások nélkül közlünk.



Összejött a kilencedik párbaj Fucsovics Marci és Nikoloz Baszilasvili között. Ahhoz képest, hogy 2019-ben bő fél év alatt ötször is találkoztak, a legutóbbi összecsapásuk óta több mint két és fél év telt el.

Emlékszem arra a csatára. A US Open első fordulójában sorsolták őket újra össze. Marci semmilyen szempontból nem volt a topon. Hetek óta nem tudott formába jönni, gondja volt az ütőjével, sorozatban négyszer kapott ki, ami nem tett jót az önbizalmának.



A hullámvölgy talán Hamburgban kezdődött, de salakon azért ki lehet kapni Dominic Thiemtől (5:7, 1:6). Az amerikai túra előtt még elment Kitzbühelbe, ahol beleszaladt a salakspecialista Albert Ramos-Vinolasba (7:6, 4:6, 4:6) – a spanyol az előző héten győzött Gstaadban és Kitzbühelben is csak Thiem tudta megállítani a döntőben. Ez is egy olyan vereség volt tehát, amit nem kellett magyarázni.



Jött Montreal és a 32 közé kerülésért Cameron Norrie. Áprilisban, Monte Carlo-ban hiába tartották őt az esélyesebbnek, kikapott a balkezes brittől (6:7, 3:6). Júliusban, Kanadában, keménypályán, a döntő játszmában két fogadóelőnye volt a 4:3-hoz, de kimaradtak a bréklabdák és utána 40:0-ról vesztette el a saját adogatását, elment a meccs.



A tengerentúli versenyzés egyik nehézsége, hogy korai vereség után nem lehet hazarepülni, ott kell maradni és keményen edzeni tovább, miközben az öltözőben, a pályán, mindenhol folyamatosan találkozol azokkal, akik még nem estek ki. Igazából nem jelentett ez problémát, Marci tette a dolgát, keményen, jókat edzett Rubljovval, Lajoviccsal, Harrisszel és aztán átrepültünk Cincinnatiba, mert nem került fel a főtáblára, selejteznie kellett.

Ott is folytatódott a munka, mondhatni a napi rutin. Egy évvel korábban Hubert Hurkacz és Guillermo Garcia-Lopez ellen nyerve a legjobb 16-ig jutott Cincinnatiban, ami egy 1000-s versenyen elég jó eredmény, főleg, hogy az első teljes évét teljesítette épp az ATP Touron (Stan Wawrinka állította meg, akivel az előző héten Torontóban hatalmas meccset játszottak). Cincinnatihoz tehát pozitív emlékek kötődtek.



A selejtezőben a fiatal ausztrál Alex Popyrint kapta.

Mélypont.

Neki volt egyedül veszítenivalója.

A játék nem ment. Túlságosan stresszelt. A hatalmasakat adogató és a tenyeressel operáló Popyrin 6:1, 6:4-re nyert. Még csak azt sem mondhatom, hogy nem akart, vagy könnyen megadta magát. Egyszerűen rossz napja volt.

Ezek a nehéz pillanatok a profi teniszben. Ott állsz a szezon utolsó Grand Slam-versenye előtt két héttel, nem neveztél be másik tornára, tehát úgy kell összeszedned magad, kimásznod a gödörből, formába lendülnöd, hogy csak gyakorolsz, edzőmeccseket játszol. Kemény ügy. Komoly kihívás, de apró lépésekkel haladt előre Marci. Az előzményekhez, a körülményekhez képest viszonylag jó állapotban várta/vártuk a US Open első fordulóját, de mindketten tudtuk, hogy igazából semmilyen szempontból nincs a topon. Nem beszéltünk erről, a feladatra koncentráltunk, hogy az adott napon kihozza a magából a maximumot.



Tévedés ne essék, Nikoloz Baszilasvilitől akkor is ki lehet kapni, ha nagyon jól játszol, a grúz tenyerese félelmetes, nem véletlenül repítette őt a top húszba. Marci tudta, mit kell ellene játszania a sikerhez, háromszor is legyőzte 2019-ben.



Óriási meccset hoztak össze a New York-i kánikulában: 6:3, 4:6, 2:6, 6:3, 3:1-nél Marcinak fogadóelőnye volt a duplabrékhez. Elvesztette azt a pontot és 6:3-ra a szettet, így a mérkőzést is.



Mielőtt bárki elkezdi megjegyezni, hogy na, igen, ez jellemző, itt a gond, gyorsan emlékeztetnék mindenkit a 2017-es Australian Open döntőre, amikor Rafael Nadal vezetett 3:1-re az ötödik játszmában és onnan nyert Roger Federer 6:3-ra – szóval, megesik az ilyen a legnagyobbakkal is.



Ezek az emlékek jutottak eszembe a mai, Baszilasvili elleni összecsapás előtt. 2019 augusztusa óta sok minden történt mindkettejükkel a pályán és azon kívül is, de a játékuk nem változott és a grúz ma is 22. a ranglistán, míg Fucsovics Marci a 36. helyen áll. Baszilasvilinek egy nyolc meccses nyeretlenségi sorozata szakadt meg szerdán, a szezont hat vereséggel kezdte. Ettől még nagyon veszélyes. A magyarnak először pozitív az idén a mérlege (5/4), a grúz ellen is 5/3-ra áll és már megvédte a tavalyi dohai pontjait. Egyikük sem játszik még azon a szinten, amin tud, de mindketten képesek kihozni a másikból valami extrát. A grúz a címvédő, rajta tehát mindenképp nagyobb a nyomás.



Hajrá Marci!

