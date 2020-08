A New Yorkban rendezett múlt heti tornán nyolcaddöntős Fucsovics Márton a várakozásoknak megfelelően a 66. helyre jött fel a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A játékos 18 pozíciót javított, ezzel ismét ő a legjobban jegyzett magyar. Balázs Attila most a 78.



Ezen a héten mindkét magyar éljátékos a US Openen szerepel: Fucsovicsnak a bolíviai Hugo Dellien (97.), Balázsnak pedig a kazah Mihail Kukuskin (90.) lesz az ellenfele a főtábla nyitófordulójában.



A rangsort továbbra is a Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett keménypályás torna bajnoka, a szerb Novak Djokovic vezeti.



Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):



1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 860 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850

3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 7135

4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6630

5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890

6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5095

7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 3630

8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2940

9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860

10. (10.) David Goffin (belga) 2555

11. (12.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2540

12. (11.) Fabio Fognini (olasz) 2400

13. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2265

14. (14.) Andrej Rubljov (orosz) 2234

15. (15.) Stan Wawrinka (svájci) 2185

...66. (84.) Fucsovics Márton 787

...78. (76.) Balázs Attila 715

Babos Tímea változatlanul a 101. a női teniszezők világranglistáján.

A legjobb magyar játékos öt hónapja nem versenyzett, de ezen a héten pályára lép a US Openen. Első fordulós ellenfele a hetedik helyen kiemelt amerikai Madison Keys lesz, aki 14. a WTA rangsorában.



Az élen továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty áll.



Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):



1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont

2. ( 2.) Simona Halep (román) 6356

3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 5205

4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 4590

5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4580

6. ( 6.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555

7. ( 7.) Kiki Bertens (holland) 4335

8. ( 9.) Serena Williams (amerikai) 4080

9. (10.) Oszaka Naomi (japán) 4020

10. ( 8.) Belinda Bencic (svájci) 4010

11. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3615

12. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3566

13. (15.) Johanna Konta (brit) 3152

14. (13.) Madison Keys (amerikai) 2962

15. (14.) Petra Martic (horvát) 2850

...101. (101.) Babos Tímea 650

...204. (202.) Jani Réka 300

