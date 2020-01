A 67. helyen kiemelt Fucsovics Márton a 3. helyen kiemelt Roger Federer ellen lép pályára az Australian Openen a legjobb nyolc közé jutásért.



A világranglista szerint is legjobb magyar versenyző legutóbb tavaly Dubajban találkozott, a rutinos, 20-szoros Grand Slam tornát is megnyert svájci versenyzővel.



Az már biztos, hogy a 27 éves magyar teniszező egyik nagy álma vált valóra már azzal, hogy idáig eljutott.



"Nagyon bízom abban, hogy ki ki meccset tud játszani Marci Federer ellen"- állította helyszíni tudósítónknak Fucsovics Márton egyik edzője Nagy Zoltán a Federer elleni mérkőzés előtt.



A két évvel ezelőtti találkozón a későbbi tornagyőztes svájci 6:4, 7:6 (7–3), 6:2)-re nyert Fucsovics Márton ellen.



Ezen kívül még egyszer találkoztak egymással, 2019-ben Dubaiban, ahol Federer 7:6 (8–6), 6:4-re nyert, de a magyar teniszezőnek az első szettben két játszmalabdája is volt.





Fucsovics Márton magyar idő szerint 10 óra 30 perckor lép pályára a 20-szoros Grand Slam győztes svájci ellen.



Tavaly és tavaly előtt Fucsovics gratulálhatott a svájcinak. Idén fordítva lesz?

Fotó: Amin Mohammad Jamali/Getty Images





A két évvel ezelőtti tornát Roger Federer megnyerte. Most még csak a 8 közé jutás a tét számára.

Fotó: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

Borítókép: Facebook.com/ Fucsovics Marci



A sport365 stábja folyamatosan tudósít a helyszínről az Australian Openről.