Fucsovics Márton és Balázs Attila már New Yorkban készül a szombaton rajtoló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornára.

A világranglistán 84. Fucsovics a közösségi oldalán jelentkezett be a metropoliszból, egyben azt is jelezve, hogy negatív lett a koronavírus-tesztje.



"Marci tegnap már a helyszínen edzett Attilával, jó formában érzi magát, és várja öt és fél hónap után az első tétmeccsét" - tájékoztatta az MTI-t a menedzsmentje.



"Szigorú előírások szerint kell élnie a következő három hétben, csak egy zárt rendszerben mozoghat a hotel és a teniszközpont között, és ha elhagyja ezt a zónát, csak negatív teszttel térhet vissza."



A 28 éves Fucsovics - az ATP-rangsorban 76. Balázzsal együtt - a felvezető versenyen csütörtökön a selejtezőben kezd, az ugyanott augusztus 31-én rajtoló US Openen viszont főtáblás lesz.



Balázs Attila is New Yorkban készül a visszatérésre.



Fotó: Michael Regan/Getty Images



A 31 éves Balázs hétfőn a világ legnagyobb teniszarénájában, a 23 771 férőhelyes Arthur Ashe Stadionban gyakorolt edzőjével, Noszály Sándorral. A férfiak versenysorozata 175 napos kényszerszünet után folytatódik New Yorkban.

Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images