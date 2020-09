Az első helyen kiemelt Karolina Pliskova meglepetésre a második fordulóban kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyében.

A csehek volt világelsője - aki első Grand Slam-trófeájára hajtott New Yorkban - két szettben maradt alul a WTA-rangsorban 50. francia Caroline Garciával szemben.



A 2018-as bajnok japán Oszaka Naomi ugyanakkor könnyed győzelemmel lépett tovább.



A férfiaknál a világelső Novak Djokovic elvesztette az első játszmát a brit Kyle Edmund (44.) ellen, aki ezzel "el is lőtte a puskaporát", és utána már nem tudott komoly ellenállást tanúsítani.



A nyitókörben Balázs Attilát búcsúztató kazah Mihail Kukuskin ötszettes csatában verte a 13. kiemelt chilei Christian Garint.



Fucsovics Márton (66.) a 12-es pálya második mérkőzésén lép pályára - magyar idő szerint 19 óra körül - a 64 között a 14. kiemelt bolgár Grigor Dimitrov (20.) ellen. A nyíregyházi játékos egy hete, a Cincinnatiből áthelyezett torna második fordulójában 7:5, 4:6, 6:2-re legyőzte a korábbi világbajnokot. A találkozót egy másik magyar vonatkozású meccs követi a 12-esen: az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros a Kaitlyn Christian, Giuliana Olmos amerikai, mexikói duó ellen mutatkozik be.



Eredmények, 2. forduló (a 32 közé jutásért):



férfiak:

Djokovic (szerb, 1.)-Edmund (brit) 6:7 (5-7), 6:3, 6:4, 6:2

Cicipasz (görög, 4.)-Cressy (amerikai) 7:6 (7-2), 6:3, 6:4

A. Zverev (német, 5.)-Nakashima (amerikai) 7:5, 6:7 (8-10), 6:3, 6:1

Goffin (belga, 7.)-Harris (dél-afrikai) 7:6 (8-6), 4:6, 6:1, 6:4

Shapovalov (kanadai, 12.)-Kvon (dél-koreai) 6:7 (5-7), 6:4, 6:4, 6:2

Fritz (amerikai, 19.)-Simon (francia) 7:5, 6:3, 6:2

Carreno Busta (spanyol, 20.)-Krueger (amerikai) 6:1, 6:2, 6:2

Coric (horvát, 27.)-Londero (argentin) 7:5, 4:6, 6:7 (5-7), 6:2, 6:3

Struff (német, 28.)-Mmoh (amerikai) 6:2, 6:2, 7:5

Mannarino (francia, 32.)-Sock (amerikai) 7:6 (7-5), 7:5, 6:2

Berankis (litván)-Johnson (amerikai) 7:5, 6:2, 1:6, 7:6 (7-1)

Thompson (ausztrál)-Geraszimov (fehérorosz) 6:1, 6:4, 3:6, 6:3

Kukuskin (kazah)-Garin (chilei, 13.) 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5

Norrie (brit)-Coria (argentin) 6:3, 6:4, 6:4

Davidovich (spanyol)-Hurkacz (lengyel, 24.) 6:4, 1:6, 6:2, 6:2

korábban:

Krajinovic (szerb, 26.)-Giron (amerikai) 6:4, 6:1, 6:3

nők:

Garcia (francia)-Ka. Pliskova (cseh, 1.) 6:1, 7:6 (7-2)

Oszaka (japán, 4.)-Giorgi (olasz) 6:1, 6:2

Rogers (amerikai)-Ribakina (kazah, 11.) 7:5, 6:1

Li (amerikai)-Riske (amerikai, 13.) 6:0, 6:3

Brengle (amerikai)-Jasztremszka (ukrán, 19.) 6:2, 6:3

Kosztyuk (ukrán)-Sevastova (lett, 31.) 6:3, 7:6 (7-5)

Pegula (amerikai)-Flipkens (belga) 7:6 (7-1), 6:7 (3-7), 6:3

korábban:

Kvitova (cseh, 6.)-Kozlova (ukrán) 7:6 (7-3), 6:2

Martic (horvát, 8.)-Bondarenko (ukrán) 6:3, 6:4

Szasznovics (fehérorosz)-Vondrousova (cseh, 12.) 6:1, 6:2

Putyinceva (kazah, 23.)-Lapko (fehérorosz) 6:3, 6:3

Kontaveit (észt, 14.)-Juvan (szlovén) 6:4, 6:1

Kerber (német, 17.)-Friedsam (német) 6:3, 7:6 (8-6)

Linette (lengyel, 24.)-Kovinic (montenegrói) 6:1, 6:7 (2-7), 7:6 (7-4)

Brady (amerikai, 28.)-Bellis (amerikai) 6:1, 6:2

Gracseva (orosz)-Mladenovic (francia, 30.) 1:6, 7:6 (7-2), 6:0

