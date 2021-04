Fucsovics Márton remekül kezdte az évet, a monte-carlói tenisztorna után azonban úgy érezte, hogy szüksége van egy kis itthoni feltöltődésre. A DIGI Sport híradójának a Nemzeti Edzésközpontban elmondta, a Roland Garroson szeretne összefutni Nadallal, és arról is beszélt, melyik az a szuperképesség, amit egy-egy riválisától szívesen átvenne.



„Kicsit fáradtan érkeztem Monte-Carlóba, ezres tornára ugye illik elmenni. Az első körben sajnos kikaptam, ezután úgy gondoltuk, hogy kellene egy hosszabb felkészülést csinálnunk, egy kéthetes kemény felkészülést, sok kondiedzéssel, sok futással."

"Már a vége felé járunk, szerintem jól sikerült, egyre jobban megy a játék, erősebbnek érzem magam. Most következik a madridi ezres, a római ezres, majd a Roland Garros” – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Fucsovics Márton.

Világranglista-39. teniszezőnk a nagy sztárok közül egyvalakivel biztosan össze szeretne kerülni ezeken a tornákon, de nagy mumusának is szívesen visszavágna a közeljövőben. „Nagyon sok toptízes, illetve nagy szupersztárral játszottam már, Nadal egyelőre kimaradt a tarsolyból. Remélem, hogy egyszer vele is összekerülök. Remélem, azért nem Roland Garros első fordulóban, hanem mondjuk a 16 között, akkor azt már most alá is írnám, illetve Rublev, aki mostanában a mumusom lett, négyszer is kikaptam tőle, remélem, hogy egyszer ez meg fog fordulni.”

Fucsovics a Sport24 stábjának azt is elárulta, hogy ha tehetné, melyik teniszezőtől venne át egy szuperképességet. „Nagyon sokat kéne még fejlődnie a szervámnak, így inkább mondjuk Kyrgiosnak a szerváját el tudnám fogadni, vagy egy két méter tíz centis Opelkának a szerváját is el tudnám fogadni.”



Fucsovics Babossal párosban is ott lehet az olimpián.

Fotó: Graham Denholm/Getty Images

A Roland Garros után az is kiderül, hogy kik kaphatnak kvótát az idei tokiói olimpiára. A jelenlegi ranglista alapján úgy néz ki, hogy Fucsovicsnak egyéniben és vegyes párosban Babos Tímeával az oldalán is szurkolhatunk az ötkarikás játékokon.

„Ha odatesszük magunkat, már pedig odafogjuk tenni magunkat, azért ez csak egy olimpia, akkor akár nagy eredményre is képesek vagyunk. Jó lenne azért egy éremmel hazajönni.”

Borítókép: Robert Szaniszló/NurPhoto via Getty Images