Fucsovics Márton saját bevallása szerint előre aláírta volna az idei Grand Slam-tornákon mutatott szereplését.

A magyar éljátékos januárban az Australian Openen és a jelenleg zajló Roland Garroson is a 16 közé jutott, míg a US Openen a harmadik fordulóig menetelt.



"Soha rosszabb Grand Slam-idényt" - mondta szerdán az M1 aktuális csatornának. "Remek csapatom van, és amikor a 85. helyen kezdtem el az évet, az volt a cél, hogy 2020 végére a top 50-be kerüljek. Ez hétfőtől megvalósul, így sikerült teljesítenem, amit kitűztem magam elé. A következő cél a top 30, az álmom pedig a top 10" - tette hozzá.



A párizsi GS-versenyre visszatekintve Fucsovics elmesélte, hogy a negyedik kiemelt orosz Danyiil Medvegyevvel szembeni első fordulós győzelem a legkedvesebb emléke, amikor életében először vert meg top 10-es ellenfelet. A nyolcaddöntőben a szintén orosz Andrej Rubljovtól elszenvedett vereségről pedig úgy nyilatkozott, hogy még mindig csalódott, mert ott is megvolt az esélye a sikerre.



Ami a szezon hátralévő részét illeti, még öt viadal szerepel a koronavírus-járvány miatt megkurtított versenynaptárban: két kölni torna, majd Bécs, Párizs és Szófia.



"Az első kölni versenyen ott leszek, a többi pedig ettől a tornától is függ" - jelentette ki a nyíregyházi teniszező.

