Szeretne játszani a márciusi Davis Kupa-selejtezőn Fucsovics Márton, aki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon vívott nyolcaddöntőjével az 53. helyre jött fel a világranglistán.

Szerdai sajtótájékoztatóján a 27 éves játékos elmondta, mindig örömmel lépett pályára a válogatottban.



"Debrecenben is szeretnék ott lenni a belgák ellen, ennyi biztos. A többi a menedzsmentemre tartozik" - mondta Fucsovics Márton, aki januárban utalt arra, hogy a szövetséggel (MTSZ) fennálló problémái miatt bizonytalan a részvétele a DK-ban.



A menedzsment részéről Pákay Péter elárulta, közeledtek az álláspontok az MTSZ-szel.



A március 6-án és 7-én sorra kerülő debreceni selejtezőben a magyarok a belga válogatottat fogadják, a párharc győztese a világ legjobb együtteseivel küzdhet meg a novemberi, 18 csapatos madridi DK-döntőben.



Az évkezdetről a nyíregyházi teniszező felidézte, remekül sikerült a felkészülése, napi 3-4 óra tenisz mellett sok futó- és kondiedzéseket tartott neki két edzője, Jancsó Miklós és Nagy Zoltán.



"A legnagyobb változás a szervámban figyelhető meg, nagyobb százalékban és sebességgel ütöm be az első adogatásokat. Az Australian Open előtt elkezdett fájni a jobb bokám, vissza is léptem egy challenger-tornától, de a sok kezelésnek köszönhetően Melbourne-ben már nem zavart a mozgásban" - mondta az MTI-nek Fucsovics Márton, aki az Australian Open nyolcaddöntőjében szettelőnyről kapott ki a 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federertől.



Nagy Zoltán elmesélte, a meccs előtt főként a svájci szupersztár ritmusváltásaira hívták fel tanítványuk figyelmét.



"Az első szettben ez működött is, aztán kiütközött az, hogy Marci első éjszakai mérkőzését vívta az openen, és szokatlanok voltak számára a hűvösebb körülmények" - tette hozzá.



Az MTK játékosa a közeljövőről szólva kifejtette, februárban Rotterdamban - itt a selejtezőben indul -, Marseille-ben, majd Dubajban versenyez, aztán jöhetnek márciusban a nagy amerikai versenyek Indian Wellsben és Miamiban.

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images