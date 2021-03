A március 20-22-e között megrendezett Fortuna Kupa elnevezésű teniszversenyen is kétszer állhatott dobogóra Bak-Szabó Norina, ráadásul egy korosztállyal feljebb, a 16 évesek között. A Top Sport fiatal versenyzője párosban diadalmaskodott, míg egyesben második helyen zárt.



„Szerintem jól játszottam végig ezen a versenyen” – mondta a Career Sport Managementnek Bak-Szabó Norina, aki nem számított arra, hogy ilyen jó eredményt ér el.



Egyéniben ezúttal nem vezetett annyira könnyű út a döntőig, az idősebb korosztályban ugyanis nem kiemeltként versenyzett. Első meccsét döntő szett rövidítésben nyerte György Emília ellen, majd aktuális párostársa, az ötödikként rangsorolt Komlódi Kiaránál is meccs tie breakben bizonyult jobbnak.



„Nagyon örülök, hogy Kiarát legyőztem, hiszen őt még salakon korábban nem vertem meg” – jelentette ki Norina.



A negyeddöntőben a torna első kiemeltje, Eperjesi Kata következett, a mérkőzés pedig újfent rövidítésben dőlt el, ezúttal is Norina javára.



„A torna első meccse alakulhatott volna simábban, a többire számítottam, hogy ilyen szoros lesz. Sikerült felülmúlnom az első kiemeltet is, pedig ebben egyáltalán nem bíztam” – tért ki a verseny részleteire a fiatal teniszező.



Az óriási bravúr után a negyedik kiemelt Kuti Alíznak csak három játékot engedett, a fináléban viszont a másodikként rangsorolt Kis-Czakó Eszter már nagy falatnak bizonyult.



„Kiélezetett harcot hozott a döntő, Norina sosem verte még meg az Esztit, de közeledik hozzá” – vette át a szót a játékos édesanyja, Bak Klarissza.



Norina oldalán Komlódi Kiarával harmadik kiemeltként vághatott neki a párosversenynek. Az első körben Burkus Bellát és Pukkai Rékát egy sima és egy szoros szettben gyűrték le, majd az elődöntő sokkal kiélezettebb csatát hozott, de meglepetésre nem az első helyen rangsorolt kettős, hanem Kuti Alíz és Semperger Ivett ellen.



A fináléban aztán György Emília, Pécsi Boglárka duója is csak megszorongatni tudta Norináékat, a vége 6:4, 7:5 lett.



„Norina ezeken a versenyeken csak azért szokott elindulni, hogy idősebbekkel játsszon. Korábban egy-két kört tudott menni, abszolút kiemelkedő eredmény ez most tőle – értékelte lánya összteljesítményét Bak Klarissza. – Az utóbbi pár hónapban jelentősen javult a sebessége, gyorsabban üti meg a labdákat, a korosztályában kifejezetten nagy ütőnek számít.



A fonákja is nagyon sokat fejlődött és sokkal stabilabb a játéka.”



Bak-Szabó Norina a tervek szerint áprilisban két nemzetközi versenyt játszik Magyarországon, ugyancsak idősebbek között. Nevezett két szlovén és horvát viadalra is, de majd a járványhelyzet függvényében dől el, indulhat-e ezeken.

Borítókép: Career Sport Management

Forrás: Career Sport Management