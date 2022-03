A negyedik helyen kiemelt Rafael Nadal meglepően nehezen tudta legyőzni az amerikai Sebastian Kordát az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna férfiversenyének második fordulójában.

Az Indian Wellsben háromszoros győztes Nadal a várakozásoknak megfelelően simán megnyerte az első szettet, a másodikat azonban 6:1-re elveszítette, a harmadikban pedig 5:2-es hátrányban volt, de innen sikerült fordítania. Korda egyszer sem jutott el játszmalabdáig, és végül rövidítésben veszített.



A 21-szeres Grand Slam-tornagyőztes spanyol továbbra is veretlen idén, ez már a 16. győzelme volt.



A nőknél több kiemelt is búcsúzott, a tunéziai Onsz Dzsabúr (9.) és a lett Jelena Ostapenko (10.) számára is véget ért a kiemelt kategóriás torna.

Eredmények, 2. forduló (a 32 közé jutásért):



férfiak, 9,5 millió dollár (3,3 milliárd forint) összdíjazás:

Nadal (spanyol, 4.)-Korda (amerikai) 6:2, 1:6, 7:6 (7-3)

Cicipasz (görög, 5.)-Sock (amerikai) 7:6 (7-5), 3:6, 7:6 (7-5)

Ruud (norvég, 8.)-Eubanks (amerikai) 7:6 (7-5), 6:2

Sinner (olasz, 10.)-Djere (Györe, szerb) 6:3, 6:3

Norrie (brit, 12.)-Martínez (spanyol) 6:3, 6:3

Shapovalov (kanadai, 13.)-Davidovich Fokina (spanyol) 4:6, 6:4, 6:2

Bautista Agut (spanyol, 15.)-Wolf (amerikai) 6:3, 6:7 (3-7), 7:6 (7-5)

Opelka (amerikai, 17.)-Musetti (olasz) 6:1, 6:4

Baszilasvili (georgiai, 18.)-Fognini (olasz) játék nélkül

Bonzi (francia)-Sonego (olasz, 21.) 6:3, 6:4

Brooksby (amerikai)-Hacsanov (orosz, 25.) 6:0, 6:3

Monfils (francia, 26.)-Krajinovic (szerb) 6:3, 6:4

Kyrgios (ausztrál)-Delbonis (argentin, 32.) 6:2, 6:2

korábban közölt szombati eredmények:

Medvegyev (orosz, 1.)-Machac (cseh) 6:3, 6:2

Alcaraz (spanyol, 19.)-McDonald (amerikai) 6:3, 6:3

Evans (brit, 27.)-Coria (argentin) 6:2, 6:0

nők, 8,3 millió dollár (2,6 milliárd forint) összdíjazás:

Kontaveit (észt, 4.)-Kucova (szlovák) 6:4, 6:1

Badosa (spanyol, 5.)-Martincova (cseh) 6:2, 7:6 (7-4)

Szakkari (görög, 6.)-Siniakova (cseh) 6:3, 7:5

Saville (ausztrál)-Dzsabúr (tunéziai, 9.) 7:5, 6:7 (0-7), 6:4

Rogers (amerikai)-Ostapenko (lett, 10.) 7:5, 7:6 (9-7)

Azarenka (fehérorosz, 13.)-Sharma (ausztrál) 6:3, 7:5

Bouzkova (cseh)-Pegula (amerikai, 14.) 5:7, 6:2, 6:0

Fernandez (kanadai, 18.)-Anisimova (amerikai) 2:6, 7:6 (7-0)-nál Anisimova feladta.

Kugyermetova (orosz, 21.)-Oszaka (japán) 6:0, 6:4

Golubic (svájci, 31.)-Putyinceva (kazah) 6:3, 2:6, 6:4

Sorribes Tormo (spanyol, 32.)-Juvan (szlovén) 3:6, 7:5, 6:3

korábban közölt szombati eredmények:

Paolini (olasz)-Szabalenka (fehérorosz, 2.) 2:6, 6:3, 6:3

Ribakina (kazah, 17.)-Van Uytvanck (belga) 6:1, 7:5

Mertens (belga, 20.)-Kosztyuk (ukrán) 6:2, 6:1

Kvitova (cseh, 27.)-Szasznovics (fehérorosz) 6:7 (4-7), 6:4, 6:4

Vondrousova (cseh, 30.)-Frech (lengyel) 6:1, 6:3

Borítókép: Twitter.com/US Open Tennis