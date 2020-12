Roger Federer azt mondta, az idei két térdműtéte után a vártnál hosszabb időt vesz igénybe a felépülése, s egyelőre bizonytalan, hogy ott lehet-e a jövő év első Grand Slam-tornáján, az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A svájciak 39 éves, volt világelső játékosa nem játszott tétmérkőzést azóta, hogy januárban kikapott Novak Djokovictól az Australian Open (AO) elődöntőjében. A 20-szoros GS-győztes sztár októberben még úgy nyilatkozott, hogy fájdalommentesen tréningezik, és Melbourne-ben tervezi a visszatérését.



"Még most sem vagyok százszázalékos állapotban. Lehet, hogy kevés lesz az idő az Australian Openig" - idézte a svájci média Federert, aki vasárnap este egy díjátadón beszélt. - "A második térdműtét nagyon visszavetett, de az utóbbi hat hónapban sokat javultam. Meglátjuk, mit hoz a következő két hónap."



Az év első GS-tornájának időpontja hivatalosan még mindig január 18-31., de a hírek szerint nagy valószínűséggel elhalasztják február 8-21-re, hogy jobban be tudják tartani, illetve tartatni a koronavírus-protokollt.



A hatszoros AO-győztes svájci teniszező ezzel kapcsolatban megjegyezte: a háromhetes csúszás sem biztos, hogy elég lesz a számára.



"Versenyfutás ez az idővel. Kíváncsian várom, hogy tényleg február 8-án kezdődik-e. Ha igen, az természetesen nekem kedvezőbb lenne" - mondta Federer.



A vasárnap esti gálán az elmúlt 70 év legjobb svájci sportolóit is kitüntették, a férfiaknál Federert, a nőknél pedig az egykori alpesi sízőt, Vreni Schneidert választották meg a voksolók.

Borítókép: James D. Morgan / Contributor