Roger Federer idei két térdműtétét követően fájdalommentesen tréningezik és azt mondja, tervei szerint pályára lép a következő év első Grand Slam-tornáján, a januári Australian Openen.

A 39 éves svájci teniszező idén elődöntőig jutott a Melbourne Parkban, de aztán a szezon további részét kihagyta, hogy a jobb térdét kezeltethesse.

"Jó úton haladok" - nyilatkozott most a 20-szoros GS-győztes játékos. "Tulajdonképpen a visszatérésen dolgozom, de nem siettetek semmit és nem akarok stresszelni. Csak akkor indulok újra versenyen, ha százszázalékos állapotban érzem magam."

Hozzátette: jelenleg úgy néz ki, hogy az Australian Openen sor kerülhet a visszatérésére.



A világranglistán negyedik, korábbi világelső Federer elárulta, hogy bár a felépülése remekül halad, még nincs olyan állapotban, hogy "normális" edzéseket végezhessen.



"Jelenleg még nem tudok két óránál tovább teniszezni. De dolgozom az állóképességemen és az erőnlétemen és már nem érzek fájdalmat. Több operációra nem lesz szükség" - fogalmazott Federer.



A sztárt sokszor kérdezik az esetleges visszavonulásáról, de most is azt mondta: addig fog játszani, amíg élvezi.



"Már öt éve foglalkoztat a kérdés. De amíg szórakoztat a tenisz és mindannyiunknak jó így, addig folytatom" - jelentette ki a családjára is utalva.

