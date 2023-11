A korábbi legendás teniszező és az európai csapat kapitánya Björn Borg egy nagyon erős hatfős csapatot szeretne összeállítani a jövő évi Laver kupára, azok után, hogy az elmúlt két esztendőben vereséget szenvedtek.

Roger Federer, a Laver-kupa társtulajdonosa elszántan igyekezett bebiztosítani Carlos Alcaraz részvételét a 2024-es rendezvényre.

A jelenleg is még csak 20 éves világranglista második helyezett spanyol Alcaraz pedig máris megerősítette a részvételét az európai csapat első játékosaként.

