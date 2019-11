A 38 éves svájci sztár jelenleg a harmadik a világranglistán Rafael Nadal és Novak Djokovic mögött. Legutóbb tavaly, Ausztráliában nyert Grand Slam-tornát, azóta pedig újabb hét ATP-trófeát gyűjtött be, most 103 tornagyőzelemnél tart, és már "csak" hat sikerre van az amerikai Jimmy Connors rekordjától.



"A visszavonulásom az egészségem függvénye. Jelenleg nem látok okot arra, hogy befejezzem a pályafutásomat" - fogalmazott a 20-szoros GS-győztes Federer Santiagóban, dél-amerikai bemutatókörútja első állomásán.



"Korábban nem gondoltam volna, hogy még 35-36 éves korom után is játszani fogok, de mégis itt vagyok. Fizikailag jól érzem magam. Nem tudom megjósolni, mikor jön el az ideje annak, hogy abbahagyjam" - mondta.



"Ahogy az ember idősödik, minden egy kicsit nehezebbé válik. Ezzel egy időben azonban tapasztaltabbá is válsz, és jobban élvezed a pillanatokat. Nem tudom, hogyan fog végződni, csak azt remélem, hogy a folyamat jó lesz és nem nehéz" - tette hozzá Federer, aki első közös meccsükön, kedden, a chilei fővárosban - 12 800 néző előtt - 6:3, 4:6, 6:4-re legyőzte a német Alexander Zverevet.



A két éljátékos a következő napokban Buenos Airesben, Bogotában, Mexikóvárosban és Quitóban lép pályára bemutató mérkőzésen.

