A bolgár teniszcsillag Grigori Dimitrov három éven át alkotott egy párt a korábbi világelső, ötszörös Grand Slam-tornagyőztes teniszezővel, Marija Sarapovával. A pár 2015-ben szakított, de most úgy tűnik, ismét egy orosz bombázóval randizik.



A közösségi médiában ugyanis megjelent egy kép, amelyen Dimitrov azzal a bizonyos Lolita Osmanovával szerepel a képen, aki a szupergazdag, Eldar Osmanov lánya. Lolita 2017-ben robbant be a köztudatba, amikor is Gaspar Avdolyannal, a milliárdos Albert Avdolyan fiával közösen kimondták a boldogító igent a Los Angeles-i Dolby Színházban. A pláne persze nem ez az egészben, hanem hogy a pár potom 10 millió dollárt sem sajnált elkölteni a menyegzőre. Az est legnagyobb meglepetése azonban talán a sztárfellépők voltak: Jason Derulo és Lady Gaga is koncertezett a lagzin.



A sors fintora azonban, hogy Osmanova és Avdolyan a következő évben elvált, de úgy tűnik a szőke szépséget ismét eltalálta Cupidó nyila, ugyanis hiába az arcmaszkok, a sasszemű rajongók gyorsan kiszúrták, hogy Dimitrovval szerepel a képen.

Az orosz szépség képeit elnézve talán most sokan lennének a bolgár teniszező helyében.

Forrás: rt.com

Kép: Getty Images/Instagram/Lolita Osmanova/Antonio Bronic