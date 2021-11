A világelső szerb Novak Djokovic nyerte meg a Párizsban rendezett, 3 millió euró (1 milliárd forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornát, mivel a vasárnapi döntőben legyőzte a második helyen kiemelt Danyiil Medvegyevet.

A kedden Fucsovics Mártont búcsúztató Djokovic szetthátrányból fordított orosz riválisa ellen, aki legyőzte őt szeptemberben a US Open fináléjában.

You love to see it @DjokerNole | #RolexParisMasters pic.twitter.com/VHqWTZumap