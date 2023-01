Victoria Azarenka elárulta, miért ölti magára minden meccse után a PSG mezét az Australian Openen.



A 33 éves teniszező bejutott az ausztrál torna elődöntőjébe, miután 6:4, 6:1-re legyőzte Jessica Pegulát.

Azarenka a diadala után ezúttal is magára öltötte a PSG mezét, ahogy eddig minden meccse után tette azt. A játékos a WTA-nak árulta el, hogy hétéves kisfia áll a különös szokása mögött.



„Látott rajtam a mezt, amit ő fog majd viselni, így összeillik” – mondta.

Victoria Azarenka repped PSG after her win at the Australian Open.



She said her 7-year-old son's dream is to play for PSG, so she let him pick her wardrobe.



"I'm a soccer mom now, and I love that." pic.twitter.com/76mUAjJWnU