Andrej Rubljov a béke reményében szólalt fel, miután elődöntőbe jutott a 2,8 millió dollár (882 millió forint) összdíjazású dubaji férfi keménypályás tenisztornán.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

"Ezekben a pillanatokban az ember ráébred, hogy nem fontos a meccse. Ami jelenleg történik, az sokkal szörnyűbb" - jelentette ki a 24 éves orosz játékos, aki a nyolc között az amerikai Mackenzie McDonaldot győzte le 2:6, 6:3, 6:1-re. "Fontos, hogy béke legyen a világban, és tiszteljük egymást, bármi is történjen, hogy egységesek legyünk. Vigyáznunk kell a földünkre és egymásra. Ez a legfontosabb."

Rubljov már hétvégén is hasonló gondolatokat osztott meg, amikor az ukrán Gyenyisz Molcsanovval összeállva megnyerte a marseille-i tenisztorna párosversenyét.

"Természetesen kaptam negatív és agresszív üzeneteket az interneten csak azért, mert orosz vagyok. De nem reagálok rájuk, mert ha megtenném, én is hasonló viselkedést tanúsítanék. Ha én békét akarok, akkor úgy is kell viselkednem akkor is, ha mások köveket dobnak rám. Meg kell mutatnom, hogy a békéért vagyok" - mondta a moszkvai születésű Rubljov.

