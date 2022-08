A vártnál nehezebben, de továbbjutott Rafael Nadal a US Open első fordulójából, ahol négy szettben gyűrte le a világranglista 198-dik helyezettjét, Rinky Hijikatát.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón szembesült azzal a spanyol, hogy amerikai legenda, John McEnroe bírálta őt.

A korábbi többszörös Grand Slam győztes teniszező szerint Nadalt kiemelt bánásmódban részesítik, ugyanis számos alkalommal eltekintettek a figyelmeztetésétől. A legenda szerint a spanyol sok alkalommal túllépte a labdamenetek közt megengedett 25 másodperces felkészülési időt, mivel többször el kellett szaladnia letörölni az izzadtságát.

„Ez egy vicc ugye? – kezdte Nadal – Pályafutásom során számos figyelmeztetést kaptam emiatt. Az átlagnál jobban izzadok, és ilyen páratartalom mellett ez még rosszabb. Most a labdaszedők nem tudták nekem odahozni a törölközőmet, ezért magam kellett, hogy odamenjek. Ilyenkor sok idő eltelik, és még így sem mentem oda annyiszor, ahányszor kellett volna.”



„Senkitől nem részesülök szívességben, betartom a szabályokat és ha átlépem a 25 másodpercet, ugyanúgy figyelmeztetnek, mint bárki mást.” – fejezte be a spanyol, akit hiába érintett kellemetlenül a kritika, végig mosolygósan nyilatkozott.

Rafael Nadal on John McEnroe claiming he is not following the 25-second serve clock rule. Classy response pic.twitter.com/QmsZeCvyOp