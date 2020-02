Gregoire Barrere a nyolcaddöntőben legyőzte Grigor Dimitrovot a Montpellier-ben zajló, 606 ezer euró (204 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.

A világranglistán 91. helyezett francia játékos három szettben múlta felül szerdán a rangsorban 23., a tornán negyedikként rangsorolt bolgár ellenfelét.

