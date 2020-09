Nova Djokovics számára véget ért a US Open.

A US Open férfi egyesének 4. fordulójában a szerb a spanyol Pablo Carreno Busta ellen lépett pályára. A mérkőzés első szettjében 5:5-ös állásnál Djokovics elvesztette az adogatójátékát, majd dühében beleütött a labdába. A játékszer torkon találta az egyik versenybírót, akit hosszú percekig ápolni kellett.

Bár a szerb ütése nem volt szándékos, a versenybírók azonnal leléptették és ezzel számára véget ért az amerikai viadal.

