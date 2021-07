Pályafutása során először döntőbe jutott Grand Slam-viadalon Matteo Berrettini, aki a wimbeldoni tenisztorna pénteki első férfi elődöntőjében négy szettben legyőzte Hubert Hurkaczot.

A 25 éves olasz játékos - a világranglista kilencedik helyezettje - az első szett 3:3-as állása után sorozatban tíz játékot nyert meg lengyel ellenfelével szemben, ez pedig annak ellenére is döntőnek bizonyult, hogy a harmadik szett Hurkaczé lett. Berrettini ezt megelőzően a nyolcaddöntőnél tovább soha nem jutott Wimbledonban, legjobb GS-eredménye pedig a 2019-es US Open-elődöntő volt. Hurkacz - aki a negyeddöntőben a nyolcszoros bajnok svájci Roger Federert búcsúztatta - veresége ellenére karrierje legjobbjaként hétfőtől 11. lesz az ATP-rangsorban.

