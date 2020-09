A spanyol Pablo Carreno Busta és a japán Oszaka Naomi is bejutott az elődöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A 20. kiemelt Carreno Busta 4 óra 9 perces csatában verte a 12.-ként rangsorolt Denis Shapovalovot, és 2017 után a második US Open-elődöntőjére készülhet. Az alulmaradt kanadai játékos nemcsak több pontot nyert (160-153), hanem több ászt (26-5) és több nyerőt (76-33) ütött, több rontott ütést mutatott be (77-42) és többször ment fel a hálóhoz (70-19) is.



A 29 éves Carreno Busta előzőleg a világelső Novak Djokoviccsal találkozott, akit leléptettek, miután dühében elütött egy labdát, amely torkon talált egy vonalbírót. A négy között az ötödik kiemelt német Alexander Zverev vár a spanyolra.



A nőknél a 2018-as bajnok Oszaka Naomi jóval simábban került elődöntőbe, a japán kiválóság a hazai közönség előtt szereplő Shelby Rogerst verte, akitől kikapott korábbi három találkozójukon. Rogers előzőleg szettet sem vesztett a US Openen.



A 22 éves Oszaka a négy között a szintén amerikai Jennifer Bradyvel csap össze.



Eredmények, negyeddöntő:



férfiak:



Carreno Busta (spanyol, 20.)-Shapovalov (kanadai, 12.) 3:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 0:6, 6:3



korábban:



A. Zverev (német, 5.)-Coric (horvát, 27.) 1:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-1), 6:3

nők:



Oszaka (japán, 4.)-Rogers (amerikai) 6:3, 6:4



korábban:



Brady (amerikai, 28.)-Putyinceva (kazah, 23.) 6:3, 6:2

